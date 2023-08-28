Profil dan Biodata Hiroki Kasahara, Wasit Kontroversial Jepang di Final Piala AFF U-23 2023 yang Bikin Shin Tae-yong Emosi

PROFIL dan biodata Hiroki Kasahara, wasit kontroversial asal Jepang di final Piala AFF U-23 2023 yang bikin Shin Tae-yong emosi akan dibahas Okezone. Diketahui, Hiroki Kasahara memimpin laga final Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB. Setelah berakhir 0-0 dalam babak extra time, Timnas Vietnam U-23 akhirnya menang atas Timnas Indonesia U-23 via adu penalti dengan skor 6-5.

Namun, laga tersebut diwarnai sejumlah keputusan wasit Hiroki Kasahara yang kontroversial. Wasit asal Jepang itu kerap mengabaikan pelanggaran keras menjurus kasar yang dibuat oleh sejumlah pemain Vietnam U-23 kepada penggawa Timnas Indonesia U-23.

Bagaimana tidak, berkali-kali para pemain Vietnam U-23 menggunakan tangannya untuk menjatuhkan para pemain Timnas Indonesia U-23. Namun, wasit Hiroki Kasahara justru kerap kali mengabaikan kelakuan tak terpuji anak asuh Hoang Anh Tuan itu.

Bahkan, bek kanan Timnas Vietnam U-23, Nguyen Hong Puch, dengan sengaja menyikut kepala Haykal Alhafız di laga tersebut. Faktanya, wasit Hiroki Kasahara mengabaikan hal itu dan sama sekali tidak memberikan kartu kepada yang bersangkutan.

Alhasil, Shin Tae-yong sempat marah dan melancarkan protes keras kepada wasit asal Jepang itu. Sialnya, juru taktik asal Korea Selatan tersebut justru malah diganjar kartu kuning oleh sang wasit.

Selepas pertandingan, Shin Tae-yong pun mengaku emosi dan kecewa dengan kepemimpinan wasit Hiroki Kasahara. Ia tak segan menyuruh wasit asal Jepang itu untuk kembali meninjau video pertandingan agar melihat kinerja buruknya di laga tersebut.