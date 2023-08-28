Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini yang Dilakukan Shin Tae-yong untuk Akali TC Timnas Indonesia Senior dan U-23 yang Digelar Bersamaan di 2 Kota

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |09:32 WIB
Ini yang Dilakukan Shin Tae-yong untuk Akali TC Timnas Indonesia Senior dan U-23 yang Digelar Bersamaan di 2 Kota
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong bakal kembali sibuk usai membantu Timnas Indonesia U-23 menjadi runner-up di Piala AFF U-23 2023. Sebab ia akan memimpin dua tim, yakni Timnas Indonesia senior dan U-23 untuk melaksanakan pemusatan latihan (TC).

Menariknya TC yang dilakukan untuk persiapan FIFA Matchday dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 itu berada di dua kota berbeda. Untuk itu, Shin Tae-yong pun akan membagi tugas para asistennya untuk bisa memantau kedua Timnas Indonesia tersebut.

Setelah Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong dihadapkan pada agenda yang amat padat pada bulan depan. Timnas Indonesia U-23 menatap Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, sedangkan Timnas senior menatap FIFA Matchday.

Ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 digelar di Stadion Manahan, Solo pada 6 hingga 12 September 2023 mendatang. Pada ajang ini, skuad Garuda Muda berada di Grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan.

Sementara Timnas Indonesia senior menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday pada 8 September 2023 mendatang. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Shin Tae-yong

Menariknya, Timnas Indonesia U-23 dan senior menjalani TC di dua kota pada waktu bersamaan. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji menyebut TC tersebut sama-sama akan dimulai pada 4 September 2023 mendatang.

“Jadi, untuk TC, senior dan U-23 Kualifikasi, senior di Surabaya, untuk U-23 di Solo, semuanya tanggal 4 (September 2023) dipanggil, senior di Surabaya dan U-23 di Solo,” kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (28/8/2023).

Halaman:
1 2
      
