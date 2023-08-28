Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Heboh Diduga Ruang Ganti Al Nassr Hanya Seadanya, Cristiano Ronaldo Duduk di Kursi Kondangan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |09:28 WIB
Heboh Diduga Ruang Ganti Al Nassr Hanya Seadanya, Cristiano Ronaldo Duduk di Kursi Kondangan!
Cristiano Ronaldo kala menjalani latihan. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

HEBOH diduga ruang ganti Al Nassr hanya seadanya, Cristiano Ronaldo duduk di kursi kondangan! Kabar tersebut diedarkan oleh pemilik akun Twitter @kevindegoatt sehingga menjadi viral di media sosial.

Dalam unggahan akun @kevindegoatt, terlihat sejumlah jersey Al Nassr berwarna kuning terpampang di atas kursi ruang ganti. Sekilas, kursi di ruang ganti tersebut seperti kursi kondangan yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Al Nassr

Ruang ganti tersebut tidak tersedia lemari tempat penyimpanan jersey sehingga disimpan di atas kursi. Bukan hanya itu, lantai di ruang ganti terlihat hanya beralaskan keramik paling murah yang biasa digunakan di Indonesia.

Jika penampakan ruang ganti itu benar, Cristiano Ronaldo dan kolega duduk di kursi kondangan! Tak pelak, dugaan ruang ganti Al Nassr yang hanya seadanya itu menjadi viral di media sosial.

"Apakah ini ruang ganti Al Nassr," tulis caption akun @kevindegoatt yang memamerkan ruang ganti Al Nassr, dikutip Senin (28/8/2023).

Namun, akun @kevindegoatt menambahkan bahwa penampakan ruang ganti tersebut tepatnya ketika Al Nassr memainkan laga tandangnya. Kebetulan, Al Nassr melawat ke markas Al Fateh di pekan ketiga Liga Arab Saudi 2023-2024.

"Mungkin (ketika) tim bertandang," tulis akun @kevindegoatt.

Halaman:
1 2
      
