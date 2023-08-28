Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cetak Gol Perdana di MLS untuk Inter Miami, Lionel Messi Bilang Begini

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |04:38 WIB
Cetak Gol Perdana di MLS untuk Inter Miami, Lionel Messi Bilang Begini
Lionel Messi bantu Inter Miami menang 2-0 atas New York Red Bull (Foto: REUTERS)
A
A
A

CETAK gol perdana di MLS untuk Inter Miami, Lionel Messi bilang begini. Sang penyerang megabintang mengaku senang bisa kembali mencetak gol dan memberikan kemenangan di MLS atau Liga Sepakbola Amerika Serikat.

Inter Miami kembali tampil di MLS dengan menghadapi New York Red Bulls pada Minggu (27/8/2023) pagi WIB. Tim berjuluk The Herons itu menang 2-0 di laga tersebut, yang mengangkat posisi mereka ke urutan ke-14 klasemen sementara MLS 2023.

Lionel Messi

Inter Miami melalui MLS 2023 dengan buruk sebelum diperkuat Lionel Messi. Itu bahkan merupakan kemenangan perdana mereka di MLS sejak 14 Mei 2023 silam ketika mengalahkan New England 2-1.

Dalam pertandingan itu, Messi berkontribusi besar kendati tidak memainkan pertandingan sejak awal. Dalam debutnya di MLS, megabintang Argentina itu menapaki lapangan hijau pada babak kedua setelah menggantikan Leonardo Campana.

Di menit-menit akhir, Messi mencantumkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan umpan Benjamin Cremaschi. Di laga perdananya di MLS 2023, La Pulga – julukan Messi – mengaku bahagia bisa langsung mempersembahkan gol.

Halaman:
1 2
      
