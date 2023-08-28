Ernando Ari Gagal Penalti di Final Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir: Dia Pahlawan

ERNANDO Ari gagal penalti di final Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir tetap menyebutnya sebagai pahlawan. Aksi heroik kiper Timnas Indonesia U-23 itu memang memperpanjang napas tim asuhan Shin Tae-yong pada laga kontra Vietnam U-23, Sabtu (26/8/2023) lalu.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – gagal meraih trofi akibat kalah adu penalti 5-6 dari Vietnam U-23. Kegagalan Ernando Ari dalam mengeksekusi penalti mengakhiri pertarungan sengit di Rayong Provincial Stadium, Thailand.

Namun, perlu diingat bahwa Ernando Ari bermain baik di luar eksekusi penalti tersebut. Seperti halnya dalam menggagalkan penalti pemain Vietnam di babak pertama yang membuat skor tetap 0-0.

Erick Thohir berharap tidak ada yang kecewa dengan hasil ini. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong telah berusaha sekuat tenaga. Hanya saja, hasil akhir belum berpihak.

"Saya berharap para pencinta sepakbola Indonesia apa yang mereka lakukan sudah yang terbaik," kata Erick Thohir di Surabaya, Minggu (27/8/2023).

Ketua Umum PSSI itu mengatakan bahwa Ernando Ari sejatinya adalah pahlawan. Dia merujuk kepada aksi heroik kiper Persebaya Surabaya itu dalam menggagalkan penalti Vietnam di babak pertama.