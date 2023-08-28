Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kiper Daffa Fasya Mengaku Hampir Jadi Pemain Outfield saat Timnas Indonesia U-23 Krisis Pemain di Final Piala AFF U-23 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |03:13 WIB
Kiper Daffa Fasya Mengaku Hampir Jadi Pemain Outfield saat Timnas Indonesia U-23 Krisis Pemain di Final Piala AFF U-23 2023
Kiper Daffa Fasya hampir jadi pemain outfield saat Timnas Indonesia U-23 krisis (Foto: Instagram/daffa.fasya)
A
A
A

KIPER Daffa Fasya mengaku hampir jadi pemain outfield saat Timnas Indonesia U-23 krisis pemain di final Piala AFF U-23 2023. Timnas Indonesia U-23 mengalami krisis pemain ketika menghadapi Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – gagal membawa pulang trofi dari Thailand lantaran kalah adu penalti 5-6 dari Vietnam di Rayong Provincial Stadium, Sabtu (26/8/2023) malam WIB. Laga harus dilanjutkan kepada sesi tos-tosan setelah skor tanpa gol tak berubah hingga 120 menit.

Timnas Indonesia U-23

Dalam laga tersebut, Daffa mengaku sudah berganti jersey kiper kepada outfield, yaitu pemain selain kiper, atas instruksi pelatih Shin Tae-yong. Sebab, Shin Tae-yong tak memiliki banyak pilihan di bangku cadangan. Namun, dia batal diturunkan hingga laga berakhir.

Kiper Borneo FC itu mengaku bahwa pelatih memang telah memintanya bersiap untuk hal ini. Namun, hal ini hanya akan dilakukan jika situasi sangat mendesak.

"Jadi, sebelumnya memang direncanakan sama coaching staff untuk dipersiapkan baju saya buat untuk menjadi pemain, ya. Untungnya tidak terjadi, ya saya juga kan tidak terlalu siap buat menjadi pemain gitu," kata Daffa di Jakarta, Minggu (27/8/2023)

Daffa mengatakan jika akhirnya dimainkan sebagai outfield, siap memberikan kontribusi maksimal. Itu untuk membayar kepercayaan pelatih yang sudah diberikan.

"Saya kurang tau akan dimainkan di posisi apa, tapi misalkan dimainkan akan tetap siap," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/11/1654471/bundesliga-matchday-14-bayern-leverkusen-dan-dortmund-siap-panaskan-akhir-pekan-uzp.webp
Bundesliga Matchday 14: Bayern, Leverkusen, dan Dortmund Siap Panaskan Akhir Pekan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/luis_estrela.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Putri Indonesia Vs Vietnam di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement