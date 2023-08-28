Kiper Daffa Fasya Mengaku Hampir Jadi Pemain Outfield saat Timnas Indonesia U-23 Krisis Pemain di Final Piala AFF U-23 2023

KIPER Daffa Fasya mengaku hampir jadi pemain outfield saat Timnas Indonesia U-23 krisis pemain di final Piala AFF U-23 2023. Timnas Indonesia U-23 mengalami krisis pemain ketika menghadapi Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – gagal membawa pulang trofi dari Thailand lantaran kalah adu penalti 5-6 dari Vietnam di Rayong Provincial Stadium, Sabtu (26/8/2023) malam WIB. Laga harus dilanjutkan kepada sesi tos-tosan setelah skor tanpa gol tak berubah hingga 120 menit.

Dalam laga tersebut, Daffa mengaku sudah berganti jersey kiper kepada outfield, yaitu pemain selain kiper, atas instruksi pelatih Shin Tae-yong. Sebab, Shin Tae-yong tak memiliki banyak pilihan di bangku cadangan. Namun, dia batal diturunkan hingga laga berakhir.

Kiper Borneo FC itu mengaku bahwa pelatih memang telah memintanya bersiap untuk hal ini. Namun, hal ini hanya akan dilakukan jika situasi sangat mendesak.

"Jadi, sebelumnya memang direncanakan sama coaching staff untuk dipersiapkan baju saya buat untuk menjadi pemain, ya. Untungnya tidak terjadi, ya saya juga kan tidak terlalu siap buat menjadi pemain gitu," kata Daffa di Jakarta, Minggu (27/8/2023)

Daffa mengatakan jika akhirnya dimainkan sebagai outfield, siap memberikan kontribusi maksimal. Itu untuk membayar kepercayaan pelatih yang sudah diberikan.

"Saya kurang tau akan dimainkan di posisi apa, tapi misalkan dimainkan akan tetap siap," ucapnya.