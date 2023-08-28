Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beckham Putra Berkisah tentang Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF U-23 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |02:18 WIB
Beckham Putra Berkisah tentang Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF U-23 2023
Beckham Putra bercerita tentang suasana ruang ganti Timnas Indonesia U-23 (Foto: MPI/Andri Bagus)
BECKHAM Putra berkisah tentang suasana ruang ganti Timnas Indonesia U-23 usai gagal juara Piala AFF U-23 2023. Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – kalah lewat adu penalti dari Vietnam U-23 di final yang digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Laga itu berjalan sengit karena tidak ada gol yang tercipta hingga 120 menit laga berlangsung. Alhasil, pertandingan harus ditentukan oleh adu penalti yang berujung kekalahan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 5-6.

Timnas Indonesia U-23

Beckham Putra mengakui bahwa suasana ruang ganti begitu muram setelah kekalahan itu. Namun, mereka juga bangga karena bisa mencapai final usai mengalahkan Thailand dengan meyakinkan di semifinal, yaitu dengan skor 3-1.

"Tentunya sangat sedih. Akan tetapi, kami juga bangga karena tidak menyangka bisa sampai ke final dan ngalahin Thailand di semifinal," mata Beckham Putra di Jakarta, Minggu (27/8/2023).

Gelandang Persib Bandung tersebut menyadari bahwa Timnas Indonesia U-23 sempat diragukan untuk juara Piala AFF U-23 2023. Kekalahan 1-2 dari Malaysia U-23 di fase grup memengaruhi penilaian publik terhadap kans Garuda Muda pada saat itu.

