Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ernando Ari Jelaskan Alasan Dirinya Jadi Eksekutor Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2023: Itu Arahan Shin Tae-yong

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |02:00 WIB
Ernando Ari Jelaskan Alasan Dirinya Jadi Eksekutor Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2023: Itu Arahan Shin Tae-yong
Kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari mengaku diminta Shin Tae-yong jadi eksekutor (Foto: MPI/Andri Bagus)
A
A
A

ERNANDO Ari jelaskan alasan dirinya jadi eksekutor Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23. Kegagalan dari sang penjaga gawang membuat Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – kalah dari Vietnam dalam sesi tos-tosan.

Laga berlangsung sengit di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB karena tak ada gol yang tercipta hingga 120 menit pertandingan berlangsung. Adu penalti pun berlangsung dengan sengit hingga penendang keenam. Namun, kegagalan Ernando Ari membuat Timnas Indonesia U-23 kalah 5-6 dari Vietnam.

Ernando Ari

Kehadiran Ernando sebagai eksekutor keenam mengundang tanya karena masih banyak pemain lain yang belum menendang. Namun, kiper Persebaya Surabaya itu mengatakan bahwa itu merupakan arahan dari pelatih Shin Tae-yong.

"Akhirnya sudah sampai lima, tetapi tidak ada yang nendang (untuk penalti keenam). Coach Shin memanggil saya, saya langsung mengambil tendangan. Itu kepercayaan pelatih mau bagaimana, tapi saya belum menyelesaikan dengan bagus," kata Ernando Ari di Jakarta, Minggu (27/8/2023).

Ernando Ari kemudian menjelaskan tentang perasaannya yang kacau balau setelah gagal mengeksekusi penalti. Dia mengaku merasa melayang karena kegagalan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654475/sea-games-2025-karate-persembahkan-emas-ke7-indonesia-lewat-leica-al-humaira-lubis-byx.webp
Karate Persembahkan Emas ke-7 Indonesia Lewat Leica Al Humaira Lubis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/timnas_indonesia_u_22_vs_filipina_mauro_zijlstra.jpg
Skenario Timnas Indonesia U-22 ke Semifinal SEA Games 2025 usai Vietnam Hajar Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement