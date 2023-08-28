Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayern Munich vs Augsburg di Liga Jerman 2023-2024: Harry Kane Dwigol, Die Bavaria Menang 3-1!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |00:28 WIB
Hasil Bayern Munich vs Augsburg di Liga Jerman 2023-2024: Harry Kane Dwigol, Die Bavaria Menang 3-1!
Striker Bayern Munich Harry Kane mencetak dua gol ketika timnya mengalahkan Augsburg 3-1 (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Bayern Munich vs Augsburg di Liga Jerman 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Allianz Arena, Minggu (27/8/2023) malam WIB berakhir dengan skor 3-1 untuk Bayern.

Harry Kane membintangi kemenangan Die Bavaria -- julukan Bayern -- lewat dwigolnya pada menit ke-40 dan 69. Satu gol lain untuk Bayern adalah gol bunuh diri Felix Uduokhai (32'), selagi Augsburg mencetak gol hiburan melalui Drena Beljo (86').

Bayern Munich vs Augsburg

Jalannya Pertandingan

Bayern langsung menunjukkan dominasinya sedari awal. Namun, serangkaian peluang di menit-menit awal masih belum berbuah gol. Laga masih imbang tanpa gol setelah 20 menit dimainkan.

Di menit ke-27, Augsburg justru menciptakan peluang emas. Ermedin Demirovic memiliki ruang di kotak penalti dan sukses lepas dari penjagaan. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang. 

Lima menit berselang, Bayern akhirnya sukses membuka skor. Leroy Sane mendapatkan umpan terobosan di kotak penalti. Tembakannya diselamatkan oleh kiper Augsburg Finn Dahmen, namun bola memantul kepada Felix Uduokhai dan menyebabkan bunuh diri.

Pada menit ke-39, wasit menunjuk titik putih setelah melihat melalui VAR bahwa pemain Augsburg, Niklas Dorsch, melakukan handball. Harry Kane yang menjadi eksekutor pun sukses melaksanakan tugasnya dengan baik.

Skor 2-0 kemudian menutup pertandingan di babak pertama. Di babak kedua, Augsburg langsung memberi ancaman melalui Berisha pada menit ke-52. Namun, Leon Goretzka mampu mengamankan pertahanan Bayern Munich.

