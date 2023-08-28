Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Kakang Rudianto Terus Matangkan Persiapan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |17:30 WIB
Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Kakang Rudianto Terus Matangkan Persiapan
Pemain Persib Bandung, Kakang Rudianto. (Foto: Instagram/kakangrudianto33)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Kakang Rudianto, perlahan mulai mendapatkan tempat di skuad utama Maung Bandung. Ia pun berharap di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024, yakni melawan Persija Jakarta, dirinya kembali dipercaya untuk bermain membela Persib.

Untuk itu, Kakang pun terus mematangkan persiapan dengan latihan keras. Ia mau memberikan hasil terbaik demi bisa meyakinkan pelatih Bojan Hodak agar tetap mengamankan posisinya di skuad utama.

"Saya masih ingin mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Saya akan mempersiapkan diri lebih keras lagi di dalam latihan, termasuk dari segi mental untuk mendapat kepercayaan itu," ujar Kakang Rudianto, Senin (28/8/2023).

Kakang membenarkan Persija berkekuatan pemain yang memiliki kecepatan dalam berlari. Namun, dia mengaku sudah pernah menghadapinya di dua laga Persib sebelumnya.

"Dari itu, saya belajar bagaimana mengambil bola dari pemain-pemain cepat. Tapi saya merasa masih ada kekurangan, saya tidak merasa cepat puas jadi akan saya tingkatkan lagi kemampuan saya," tegasnya.

Kakang Rudianto

Namun, bek asal Cianjur, Jawa Barat ini tak menampik merasa lebih percaya diri. Sebab dari dua kali kesempatan bermain yang didapatkan, Persib selalu meraih kemenangan.

"Tentu saya sangat bersyukur dapat kepercayaan pelatih di dua pertandingan dan dua kemenangan kemarin. Tapi saya masih ingin menambah kemampuan seperti dari segi fisik untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan selanjutnya," sambung Kakang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/51/1654901/as-luncurkan-program-pengembangan-esports-indonesia-bertepatan-dengan-momen-piala-dunia-2026-vgb.jpg
AS Luncurkan Program Pengembangan Esports Indonesia, Bertepatan dengan Momen Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/abiyurafi.jpg
Gemilang! Senam Artistik Persembahkan Emas ke-15 untuk Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement