Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Kakang Rudianto Terus Matangkan Persiapan

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Kakang Rudianto, perlahan mulai mendapatkan tempat di skuad utama Maung Bandung. Ia pun berharap di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024, yakni melawan Persija Jakarta, dirinya kembali dipercaya untuk bermain membela Persib.

Untuk itu, Kakang pun terus mematangkan persiapan dengan latihan keras. Ia mau memberikan hasil terbaik demi bisa meyakinkan pelatih Bojan Hodak agar tetap mengamankan posisinya di skuad utama.

"Saya masih ingin mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Saya akan mempersiapkan diri lebih keras lagi di dalam latihan, termasuk dari segi mental untuk mendapat kepercayaan itu," ujar Kakang Rudianto, Senin (28/8/2023).

Kakang membenarkan Persija berkekuatan pemain yang memiliki kecepatan dalam berlari. Namun, dia mengaku sudah pernah menghadapinya di dua laga Persib sebelumnya.

"Dari itu, saya belajar bagaimana mengambil bola dari pemain-pemain cepat. Tapi saya merasa masih ada kekurangan, saya tidak merasa cepat puas jadi akan saya tingkatkan lagi kemampuan saya," tegasnya.

Namun, bek asal Cianjur, Jawa Barat ini tak menampik merasa lebih percaya diri. Sebab dari dua kali kesempatan bermain yang didapatkan, Persib selalu meraih kemenangan.

"Tentu saya sangat bersyukur dapat kepercayaan pelatih di dua pertandingan dan dua kemenangan kemarin. Tapi saya masih ingin menambah kemampuan seperti dari segi fisik untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan selanjutnya," sambung Kakang.