Hasil Arema FC vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Hajar Laskar Padjajaran 1-0, Singo Edan Rebut Kemenangan Perdana

GIANYAR – Arema FC akhirnya merebut kemenangan perdana di Liga 1 2023-2024 usai sukses menghajar Persikabo 1973 dengan skor 1-0, pada Senin (28/8/2023) sore WIB. Menariknya lagi, kemenangan itu juga mewarnai debut Fernando Valente sebagai pelatih anyar Arema.

Arema pun patut berterima kasih kepada Dedik Setiawan karena sukses mencetak gol di menit ke-30. Kini berkat tiga poin perdana itu, Arema FC naik dari dasar klasemen dan bertengger di peringkat 17. Sementara Persikabo tertahan di posisi 16.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim saling berjual beli serangan sepanjang babak pertama. Akan tetapi, pola serangan Persikabo lebih berbahaya.

Persikabo mengancam lebih dulu lewat tembakan Dimas Drajad di menit sembilan. namun sayang masih melebar.

Memasuki menit 15, Dimas Drajad kembali menebar ancaman bagi pertahanan Arema FC. Namun sayang, tembakannya masih mampu dihalau penjaga gawang Arema FC, Julian Schwarzer.

Tak lama berselang, Persikabo kembali mengancam lewat tembakan Rafael Conrado. Namun lagi-lagi Julian Schwarzer menunjukkan performa apiknya pada laga kali ini.

Arema FC rupanya lebih klinis dalam memaksimalkan peluang. Terbukti, tembakan tepat sasaran pertama Singo Edan -julukan Arema FC- mampu berbuah gol.

Dedik Setiawan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihalau Husna Al Malik. Tim tuan rumah pun mencuri keunggulan 1-0.

Memasuki menit 38, Arema FC kembali mengancam lewat tembakan Ariel Lucero. Namun masih mampu diantisipasi penjaga gawang Persikabo, Husna Al Malik.

Tak ada gol tambahan tercipta hingga paruh pertama berakhir. Arema FC pun unggul atas sang tamu di babak pertama.