Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Hajar Laskar Padjajaran 1-0, Singo Edan Rebut Kemenangan Perdana

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:58 WIB
Hasil Arema FC vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Hajar Laskar Padjajaran 1-0, Singo Edan Rebut Kemenangan Perdana
Suasana laga Arema FC vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/officialpersikabo)
A
A
A

GIANYAR Arema FC akhirnya merebut kemenangan perdana di Liga 1 2023-2024 usai sukses menghajar Persikabo 1973 dengan skor 1-0, pada Senin (28/8/2023) sore WIB. Menariknya lagi, kemenangan itu juga mewarnai debut Fernando Valente sebagai pelatih anyar Arema.

Arema pun patut berterima kasih kepada Dedik Setiawan karena sukses mencetak gol di menit ke-30. Kini berkat tiga poin perdana itu, Arema FC naik dari dasar klasemen dan bertengger di peringkat 17. Sementara Persikabo tertahan di posisi 16.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim saling berjual beli serangan sepanjang babak pertama. Akan tetapi, pola serangan Persikabo lebih berbahaya.

Persikabo mengancam lebih dulu lewat tembakan Dimas Drajad di menit sembilan. namun sayang masih melebar.

Memasuki menit 15, Dimas Drajad kembali menebar ancaman bagi pertahanan Arema FC. Namun sayang, tembakannya masih mampu dihalau penjaga gawang Arema FC, Julian Schwarzer.

Tak lama berselang, Persikabo kembali mengancam lewat tembakan Rafael Conrado. Namun lagi-lagi Julian Schwarzer menunjukkan performa apiknya pada laga kali ini.

Arema FC vs Persikabo 1973

Arema FC rupanya lebih klinis dalam memaksimalkan peluang. Terbukti, tembakan tepat sasaran pertama Singo Edan -julukan Arema FC- mampu berbuah gol.

Dedik Setiawan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihalau Husna Al Malik. Tim tuan rumah pun mencuri keunggulan 1-0.

Memasuki menit 38, Arema FC kembali mengancam lewat tembakan Ariel Lucero. Namun masih mampu diantisipasi penjaga gawang Persikabo, Husna Al Malik.

Tak ada gol tambahan tercipta hingga paruh pertama berakhir. Arema FC pun unggul atas sang tamu di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/51/1654963/apresiasi-ketua-umum-pb-yang-datang-ke-sea-games-2025-menpora-erick-ketum-harus-berkomitmen-jaga-atlet-ksd.jpeg
Apresiasi Ketua Umum PB yang Datang ke SEA Games 2025, Menpora Erick: Ketum Harus Berkomitmen Jaga Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Nova Arianto Kantongi 20 Pemain Diaspora Baru, Timnas Indonesia U-20 Bersiap Total
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement