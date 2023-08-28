Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Menang di 2 Laga Pembuka Liga Italia 2023-2024, AC Milan Tak Sabar Jumpa AS Roma

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |01:23 WIB
Menang di 2 Laga Pembuka Liga Italia 2023-2024, AC Milan Tak Sabar Jumpa AS Roma
AC Milan buka musim dengan dua kemenangan di Liga Italia 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

MENANG di dua laga pembuka Liga Italia 2023-2024, AC Milan tak sabar jumpa AS Roma. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, sudah langsung memikirkan laga berikutnya setelah kemenangan atas Torino.

Rossoneri – julukan AC Milan – sukses mengalahkan Torino dengan skor 4-1 pada pertandingan pekan kedua Liga Italia 2023-2024, Minggu (27/8/2023) dini hari WIB. Mereka melanjutkan tren positifnya setelah membuka musim dengan mengalahkan Bologna 2-0.

 AC Milan

Setelah pertandingan, Stefano Pioli langsung melupakan kemenangan telak atas Torino. Dia langsung memikirkan pertandingan besar kontra AS Roma di Stadio Olimpico pada Sabtu (2/9/2023).

"Saya sudah langsung memikirkan laga AC Milan melawan AS Roma," kata Stefano Pioli dilansir dari Tuttomercato, Minggu (27/8/2023).

Pelatih berusia 57 tahun itu mengatakan akan melakukan evaluasi untuk timnya berkaca kelemahan dari laga sebelumnya. Itu agar AC Milan bertambah tangguh dari laga ke laga

Halaman:
1 2
      
