HOME BOLA LIGA SPANYOL

Profil Lamine Yamal, Bintang Muda yang Bantu Barcelona Tumbangkan Villarreal 4-3 di Liga Spanyol 2023-2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:26 WIB
Profil Lamine Yamal, Bintang Muda yang Bantu Barcelona Tumbangkan Villarreal 4-3 di Liga Spanyol 2023-2024
Profil Yamine Yamah, pemain muda andalan Barcelona. (Foto: Instagram/lamineyamal)
A
A
A

PROFIL Lamine Yamal, bintang muda yang bantu Barcelona tumbangkan Villarreal 4-3 di Liga Spanyol 2023-2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, nama Lamine Yamal menjadi sorotan usai Barcelona memetik kemenangan di laga pekan ketiga Liga Spanyol 2023-2024, pada Minggu 27 Agustus 2023 malam WIB.

Dalam pertandingan yang digelar di El Madrigal tersebut, hujan gol pun tercipta mewarnai pertandingan nan sengit itu. Awalnya Barcelona dapat unggul 2-0 lebih dulu lewat aksi Gavi (12’) dan Frenkie de Jong (15’).

Akan tetapi, secara luar biasa tim tuan rumah dapat membalas dan bahkan unggul. Villarreal tepatnya mencetak tiga gol lewat Juan Foyth (26’), Alexander Sorloth (40’), dan Alex Baena (50’).

Tentunya pasukan Xavi Hernandez tidak tinggal diam. Barcelona pada akhirnya dapat menambah dua gol yang mengubah kedudukan, kedua gol tersebut disumbangkan oleh Ferran Torres (68’) dan Robert Lewandowski (71’).

Berkat gol Lewandowski itu, Barcelona pun menang 4-3 atas Villarreal. Hasil itu juga membuat Barcelona sementara bertengger di posisi ketiga pada klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024 dengan koleksi 7 poin.

Lamine Yamal

Dalam laga Villarreal vs Barcelona itu, Lamine Yamal sendiri bermain sejak menit pertama. Ia bahkan sukses menyumbang satu assist di gol pertama Barcelona yang dicetak oleh Gavi.

Secara total Lamine Yamal bermain selama 76 menit di laga Villarreal vs Barcelona. Pada menit ke-76 ia pun digantikan oleh Ansu Fati.

Halaman:
1 2
      

