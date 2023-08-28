Virgil Van Dijk Dikartu Merah saat Liverpool Hadapi Newcastle United, Jurgen Klopp Kecewa Berat

NEWCASTLE UPON TYNE – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mengomentari kartu merah yang diberikan kepada pemain andalannya, Virgil van Dijk, dalam laga kontra Newcastle United di pekan ke-3 Liga Inggris 2023-2024. Klopp pun keberatan dengan keputusan wasit itu karena Van Dijk dinilai seharusnya tak mendapat kartu merah.

Klopp mengaku heran dengan keputusan sang pengadil lapangan tersebut. Sebab menurutnya, Van Dijk tidak layak diganjar kartu merah lantaran tidak melakukan kontak yang keras kepada Isak.

“Saya tidak berpikir itu adalah kartu merah. Hampir tidak ada kontak, sangat sedikit, dan sedang menuju ke arah bola,” kata Klopp, dilansir dari situs resmi Liverpool, Senin (28/8/2023).

Klopp hanya bisa pasrah menerima keputusan sang wasit. Sebab, dirinya tidak dapat mengubah keputusan yang telah dibuat oleh wasit, meskipun memang ada baiknya wasit meninjau ulang terlebih dahulu apakah pelanggaran Van Dijk layak dikartu merah atau tidak.

“Tapi apa yang bisa saya katakan? Keputusannya begini, saya tidak bisa mengubahnya dan saya tidak menginginkannya,” jelas Klopp.

“Hanya saja, apakah saya akan memberikan ini dalam game latihan? Tentu saja tidak. Itulah alasan mengapa saya bukan wasit dan memang demikian,” lanjutnya.