HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Pemain yang Segera Gabung Manchester United Jelang Penutupan Bursa Transfer Musim Panas 2023, Nomor 1 Bintang Piala Dunia 2022!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |09:46 WIB
3 Pemain yang Segera Gabung Manchester United Jelang Penutupan Bursa Transfer Musim Panas 2023, Nomor 1 Bintang Piala Dunia 2022!
Berikut 3 pemain yang segera gabung Manchester United jelang penutupan bursa transfer musim panas 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain yang segera gabung Manchester United jelang penutupan bursa transfer musim panas 2023 akan diulas Okezone. Bursa transfer musim panas di Eropa akan ditutup kurang dari lima hari lagi.

Jelang penutupan, pelatih Manchester United Erik Ten Hag mendorong manajemen Setan Merah untuk mendatangkan tiga pemain baru. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain yang segera gabung Manchester United jelang penutupan bursa transfer.

3. Altay Bayindir (Fenerbahce)

Altay Bayindir

Altay Bayindir merupakan kiper Fenerbahce yang telah mengemas lima caps bersama Timnas Turki senior. Memiliki tinggi badang mencapai 198 sentimeter membuat tenaga Altay Bayindir sangat berarti bagi Manchester United, khususnya dj ajang-ajang kelas dua seperti Piala FA dan Piala Liga Inggris.

Menurut laporan ESPN, Altay Bayindir diplot sebagai pelapis kiper utama Manchester United, Andre Onana. Altay Bayindir akan menggantikan Dean Henderson yang dalam waktu dekat resmi gabung Crystal Palace.

2. Marc Cucurella (Chelsea)

Marc Cucurella

Manchester United ditinggal Luke Shaw yang mengalami cedera akhir pekan lalu. Ketiadaan Luke Shaw membuat Manchester United kekurangan pesepakbola top di area tersebut.

Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Manchester United sudah membuka negosiasi dengan Chelsea untuk meminjam Marc Cucurella. Peluang Marc Cucurulla dilepas Chelsea sang besar, mengingat pelatih The Blues Mauricio Pochettino condong mengandalkan Ben Chillwell.

