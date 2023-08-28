Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Bersedia Pinjamkan Marc Cucurella kepada Manchester United

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |01:00 WIB
Chelsea Bersedia Pinjamkan Marc Cucurella kepada Manchester United
Marc Cucurella berpotensi dipinjamkan Chelsea ke Manchester United (Foto: Twitter/cucurella3)
A
A
A

CHELSEA bersedia pinjamkan Marc Cucurella kepada Manchester United. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, situasi kini ditentukan oleh keputusan The Red Devils – julukan Manchester United.

Manchester United memerlukan bek kiri baru setelah Luke Shaw dan Tyrell Malacia cedera. Meski masih memiliki Alvaro Fernandez, mereka tentunya tidak bisa mengandalkan bek yang berusia 20 tahun sebagai starter.

Tyrell Malacia

Nama Cucurella mencuat ke permukaan lantaran Chelsea juga tidak terlalu memerlukannya pada saat ini. Manchester United kabarnya sudah memulai negosiasi dengan kubu The Blues – julukan Chelsea.

Menurut laporan jurnalis olahraga sekaligus pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, kesepakatan sudah terjadi antara kedua klub. Kabarnya, Chelsea sudah rela untuk melepas Cucurella dengan status pemain pinjaman.

“Manchester United dan Chelsea berbicara pada hari Sabtu tentang kesepakatan pinjaman Marc Cucurella, seperti yang terungkap kemarin,” kata Romano dikutip dari akun twitter pribadinya (@FabrizioRomano), Minggu (27/8/2023).

Halaman:
1 2
      
