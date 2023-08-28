Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

5 Klub Calon Kuat Kampiun Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Punya Lini Tengah Menakutkan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |19:01 WIB
5 Klub Calon Kuat Kampiun Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Punya Lini Tengah Menakutkan
5 Klub Calon Kuat Kampiun Liga Champions 2023-2024. (Foto: UEFA)
TERDAPAT 5 klub calon kuat kampiun Liga Champions 2023-2024 yang akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, saat ini Liga Champions 2023-2024 sudah memasuki babak playoff, yang berarti 32 tim bakal segera melakukan drawing untuk mengetahui lawan-lawan mereka di fase grup.

Meski memang fase grup masih belum dimulai, namun sudah banyak prediksi yang memperkirakan klub mana yang bakal berjaya di Liga Champions 2023-2024. Tentunya ada banyak hal yang mempengaruhi penilaian tersebut, salah satunya adalah belanja pemain dan performa mereka di awal musim ini.

Lantas klub mana saja yang diperkirakan memiliki modal untuk menjadi kandidat terkuat pemenang Liga Champions musim ini?

Berikut 5 Klub Calon Kuat Kampiun Liga Champions 2023-2024:

5. Bayern Munich

Bayern Munich

Di tangan Thomas Tuchel sejatinya Bayern Munich belum memperlihatkan kemampuan terbaik mereka. Namun, perlahan tim berjuluk The Bavarians itu mulai memperlihatkan taringnya lagi.

Dalam dua laga awal Liga Jerman 2023-2024, Bayern sukses melahap semuanya dengan kemenangan. Menariknya lagi, striker andalan baru mereka, Harry Kane tampil gacor dan kini sudah mengoleksi tiga gol.

4. Inter Milan

Inter Milan

Berstatus sebagai runner-up di Liga Champions 2022-2023, Inter jelas layak masuk ke dalam lima klub kandidat juara pada edisi terbaru ini. Inter sejatinya kehilangan banyak pemain penting, seperti Marcelo Brozovic, Edin Dzeko, hingga Andre Onana.

Namun, tim asuhan Simone Inzaghi itu sukses mendatangkan pemain seperti Juan Cuadrado, Alexis Sanchez, Yan Sommer, Kristjan Asllani, Marcus Thuram, hingga Francesco Acerbi. Dengan amunisi baru, Inter pun sukses merebut laga perdana Liga Italia 2023-2024 dengan kemenangan 2-0 atas AC Monza.

