Bintang Timnas Indonesia U-23 Bagas Kaffa Beri Indikasi Absen di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Usai Cedera di Piala AFF U-23 2023

Bagas Kaffa berpotensi absen ketika Timnas Indonesia U-23 tampil di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: MPI/Andri Bagus)

BINTANG Timnas Indonesia U-23 Bagas Kaffa beri indikasi absen di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 usai cedera di Piala AFF U-23 2023. Namun, pemain Barito Putera itu tetap berharap untuk tampil.

Ajang itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada 6 hingga 12 September 2023 mendatang. Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – berada di Grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan dalam ajang tersebut.

Bagas Kaffa mungkin harus absen dalam ajang itu setelah menderita cedera saat pemanasan jelang laga semifinal Piala AFF U-23 2023 kontra Thailand U-23. Akibat insiden tersebut, dia pun harus absen di final kontra Vietnam pada Sabtu (26/8/2023) kemarin.

Dia mengatakan bahwa kondisinya sudah membaik ketimbang beberapa hari lalu. Hal itu tentunya cukup baik dan dia harapkan terus ada perkembangan positif ke depan.

"Ya, semakin membaik, ya," ucap Bagas di Jakarta, Minggu (27/8/2023).