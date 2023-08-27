Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Penuh Kehangatan Timnas Indonesia U-23 Tiba di Jakarta Disambut Pelukan Tim U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |21:52 WIB
Momen Penuh Kehangatan Timnas Indonesia U-23 Tiba di Jakarta Disambut Pelukan Tim U-17
Timnas Indonesia U-23 tiba dengan disambut oleh Timnas Indonesia U-17 (Foto: MPI/Andri Bagus)
A
A
A

MOMEN penuh kehangatan Timnas Indonesia U-23 tiba di Jakarta disambut pelukan tim U-17. Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – tiba di Hotel Sultan, Jakarta, pada Minggu (27/8/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 telah selesai berjuang di Piala AFF U-23 2023. Pada laga final yang dimainkan di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB, mereka kalah 5-6 lewat adu penalti kontra Vietnam setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit.

Timnas Indonesia U-23

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia U-23 di lokasi, Timnas Indonesia U-23 tiba pada pukul pukul 21.10 WIB. Ernando Ari dan kolega tidak didampingi oleh pelatih Shin Tae-yong.

Menariknya, di depan hotel, skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – sudah menunggu para seniornya. Ketika tiba, mereka pun saling rangkul dan satu sama lain.

Malam itu suasana di sana tampak begitu hangat dihadirkan kedua Timnas Indonesia kelompok umur. Padahal, suasana di sekitar hotel sedang diguyur hujan.

Halaman:
1 2
      
