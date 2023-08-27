Tim Pelatih Pastikan Para Pemain Timnas Indonesia U-23 Dipulangkan ke Klub Masing-Masing

JAKARTA - Para pemain Timnas Indonesia U-23 akan dipulangkan ke klub masing-masing usai gelaran Piala AFF U-23 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Nova Arianto selaku Asisten Pelatih Timnas Indonesia U-23.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- harus puas menjadi runner up di Piala AFF U-23 2023. Beckham Putra dan rekan-reka kalah dari Vietnam di partai final, Sabtu (26/8/2023).

Nova mengatakan pemain akan kembali membela klub-nya masing-masing setelah tiba ke Indonesia. Pasalnya, tenaga mereka dibutuhkan klub yang sedang berkompetisi.

"Selamat kembali ke klub dan terus berkembang di kompetisi selalu kerja keras. Selalu berikan yg terbaik selama di klub," kata Nova dilansir dari laman Instagram pribadinya @novaarianto30, Minggu (27/8/2023).

Pada kesempatan yang sama, Nova juga mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Meski dengan skuad yang tidak lengkap tim ini tetap membuktikan diri dan berhasil melaju hingga ke final.