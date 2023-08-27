Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nobar di Times Square, Warga New York Kegirangan Lihat Aksi Lionel Messi Permalukan NY Red Bulls

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |18:08 WIB
Nobar di Times Square, Warga New York Kegirangan Lihat Aksi Lionel Messi Permalukan NY Red Bulls
Lionel Messi tampi apik bersama Inter Miami di Liga Amerika Serikat (MLS) 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK – Warga New York memadati Times Square untuk melakukan nonton bareng alias nobar laga Inter Miami kontra New York Red Bulls, Minggu (27/8/2023). Alih-alih mendukung New York Red Bulls, mereka malah kegirangan melihat aksi sang megabintang, Lionel Messi.

Inter Miami menang 2-0 atas New York Red Bulls pada lanjutan Liga Amerika Serikat (MLS 2023) di Red Bull Arena, New York. Pada laga itu, Messi sejatinya disimpan di bangku cadangan.

Messi diturunkan pada menit 60 menggantikan Leonardo Campana. Messi kemudian mencetak gol di menit 89.

Warga New York antusias menyaksikan aksi Messi mengolah kulit bundar. Mereka memadati Times Square yang memang menayangkan laga tersebut.

Pada video yang diunggah akun Twitter resmi MLS, nampak beberapa orang mengenakan jersey merah muda Inter Miami. Mereka kemudian melompat kegirangan sembari bertepuk tangan kala Messi mengelabui penjaga gawang New York Red Bulls, Carlos Coronel.

Hal itu tentu menarik sebab alih-alih mendukung tim tuan rumah, mereka malah kegirangan ketika tim tamu menggandakan keunggulan. Pemandangan di Times Square kala itu pun berlangsung meriah.

