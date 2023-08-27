Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2023: Vietnam U-23 Main Kasar saat Hadapi Timnas Indonesia U-23, AFF Diminta Belajar dari Komdis PSSI

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |17:12 WIB
Piala AFF U-23 2023: Vietnam U-23 Main Kasar saat Hadapi Timnas Indonesia U-23, AFF Diminta Belajar dari Komdis PSSI
Timnas Indonesia U-23 menghadapi Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG – Timnas Vietnam U-23 bermain kasar saat menghadapi Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2023. AFF diminta belajar dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI untuk menindak tegas para pemain yang melakukan pelanggaran keras.

Timnas Indonesia U-23 gagal mengamankan gelar juara Piala AFF U-23 2023. Bermain di Rayong Province Stadium, Rayong, Sabtu (26/8/2023), Timnas Indonesia U-23, secara sengit, ditahan imbang tanpa gol oleh Vietnam U-23 hingga babak perpanjangan waktu.

Skuad Garuda Muda kemudian takluk 5-6 dari Young Golden Star Warriors -julukan Vietnam U-23 pada babak adu penalti. Pada laga itu, Vietnam U-23 kembali mengandalkan permainan khasnya, yakni duel fisik yang menghalalkan segala cara.

Nampak berkali-kali para pemain Vietnam U-23 menggunakan tangannya untuk menjatuhkan para pemain Timnas Indonesia U-23. Salah satu yang disorot adalah Nguyen Hong Phuec sengaja memukul Haykal Alhafiz di babak perpanjangan waktu.

Alih-alih memberi kartu, wasit malah mengabaikan insiden tersebut. Pernyataan menarik kemudian datang dari Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali.

Akmal meminta AFF belajar dari Komdis PSSI terkait bagaimana bertindak tegas kepada para pemain yang bermain kasar. Akmal ingin agar AFF meniru cara Komdis PSSI memberi sanksi indisipliner kepada pemain.

Halaman:
1 2
      
