Media Malaysia Soroti Kemarahan Shin Tae-yong Gara-Gara Kinerja Buruk Wasit Final Piala AFF U-23 2023 Hiroki Kasahara

RAYONG - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong menjadi sorotan usai melakukan protes keras ke wasit pertandingan. Protes itu disampaikan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia U-23 menghadapi Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023 kemarin.

Tindakan tersebut membuat Shin Tae-yong jadi pembicaraan. Salah satu media Malaysia, Makan Bola, bahkan ikut menyoroti aksi pelatih asal Korea Selatan itu.

"Beberapa keputusan kontroversi yang dibuat wasit Jepang, Hiroki Kasahara di Final Piala AFF U-23 2023 membuat pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong emosi," tulis Makan Bola.

Pertandingan Final Piala AFF U-23 2023 sendiri dipimpin wasit asal Jepang, Hiroki Kasahara. Sang pengadil pertandingan dianggap beberapa kali mengabaikan pelanggaran keras yang dilakukan pemain Vietnam U-23.

Ya, Pemain Vietnam U-23 memang diketahui kembali mengandalkan permainan khasnya, yakni duel fisik keras. Tampak berkali-kali para pemain Vietnam U-23 pun menggunakan tangannya untuk menjatuhkan para pemain Timnas Indonesia U-23.