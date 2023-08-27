Gara-Gara Sikut Haykal Alhafiz, Pemain Timnas Vietnam U-23 Nguyen Hong Puch Kehilangan Instagram-nya!

RAYONG - Salah satu penggawa Timnas Vietnam U-23, Nguyen Hong Puch kehilangan akun Instagram pribadinya. Hal ini buntut dari permainan kasar Hong Puch di laga kontra Timnas Indonesia U-23 pada final Piala AFF U-23 2023.

Pemain bernomor punggung 20 itu melakukan sikutan kepada salah satu penggawa Timnas Indonesia U-23, Haykal Alhafiz. Melihat dari video tayangan ulang, tindakan Nguyen Hong Puec bisa berakibat sangat fatal.

Kejadian itu berawal ketika kedua pemain tengah memperebutkan bola liar di sisi lapangan. Nguyen yang lari ke arah bola melakukan sapuan dengan kaki kanannya sambil melompat.

Seolah tindakan sang pemain terlihat wajar, namun sebelum kembali mendarat ia melayangkan siku kanannya tepat ke arah kepala Haykal Alhafiz yang saat itu juga berlari ke arah bola.

Anehnya, tindakan kasar itu tak membuat Nguyen Hong Puec mendapat kartu dari wasit. Pengadil pertandingan bahkan tak hanya melihat kejadian itu sebagai pelanggaran biasa.