Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Sikut Haykal Alhafiz, Pemain Timnas Vietnam U-23 Nguyen Hong Puch Kehilangan Instagram-nya!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |13:54 WIB
Gara-Gara Sikut Haykal Alhafiz, Pemain Timnas Vietnam U-23 Nguyen Hong Puch Kehilangan Instagram-nya!
Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Salah satu penggawa Timnas Vietnam U-23, Nguyen Hong Puch kehilangan akun Instagram pribadinya. Hal ini buntut dari permainan kasar Hong Puch di laga kontra Timnas Indonesia U-23 pada final Piala AFF U-23 2023.

Pemain bernomor punggung 20 itu melakukan sikutan kepada salah satu penggawa Timnas Indonesia U-23, Haykal Alhafiz. Melihat dari video tayangan ulang, tindakan Nguyen Hong Puec bisa berakibat sangat fatal.

Kejadian itu berawal ketika kedua pemain tengah memperebutkan bola liar di sisi lapangan. Nguyen yang lari ke arah bola melakukan sapuan dengan kaki kanannya sambil melompat.

Seolah tindakan sang pemain terlihat wajar, namun sebelum kembali mendarat ia melayangkan siku kanannya tepat ke arah kepala Haykal Alhafiz yang saat itu juga berlari ke arah bola.

Anehnya, tindakan kasar itu tak membuat Nguyen Hong Puec mendapat kartu dari wasit. Pengadil pertandingan bahkan tak hanya melihat kejadian itu sebagai pelanggaran biasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/50/1654455/atlet-mma-indonesia-dwi-ani-retno-wulan-rebut-emas-ekshibisi-sea-games-2025-hnd.webp
Atlet MMA Indonesia Dwi Ani Retno Wulan Rebut Emas Ekshibisi SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/seneng_minton.jpg
Magelang Jadi Penutup Festival SenengMinton 2025, Optimisme Regenerasi Atlet Bulutangkis Muda
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement