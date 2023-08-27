Kapten hingga Pelatih Kiper Timnas Indonesia U-23 Pasang Badan untuk Ernando Ari Usai Gagal Penalti di Final Piala AFF U-23 2023

KAPTEN hingga pelatih kiper Timnas Indonesia U-23 pasang badan untuk Ernando Ari usai gagal penalti di final Piala AFF U-23 2023. Dia memberi pembelaan hingga suntikan semangat kepada Ernando Ari.

Sang kapten Timnas Indonesia U-23, Alfeandra Dewangga, menyebut Ernando Ari tetap jadi kiper yang terbaik bagi tim, terlepas dari kegagalannya mengeksekusi penalti tersebut. Dia pun memberi semangat kepada Ernando Ari agar bisa terus lebih baik ke depannya.

“Keep strong bro @nandoariiis kamu terbaik ndo, sepakbola tidak ada yang sempurna, setiap pemain mempunyai kesalahan masing-masing, jangan pernah putus asa, terus menjadi lebih baik,” tulis Dewangga pada Insta Story di akun pribadinya, @alfeandradewangga, Minggu (27/8/2023).

Senada dengan Dewangga, pelatih kiper Timnas Indonesia U-23, Yoo Jae-hoon, juga turut menyemangati Ernando Ari. Legenda Persipura Jayapura itu pun pasang badan atas komentar miring yang dilayangkan sejumlah pihak kepada Ernando Ari.

Yoo Jae-hoon memastikan keterlibatan Ernando Ari dalam eksekusi penalti merupakan murni keputusan tim pelatih. Dia juga menyebut setiap pemain punya hak untuk mengambil penalti.

Yoo Jae-hoon pun tetap menganggap Ernando sebagai man of the match pada laga final Piala AFF U-23 2023. Eks kiper yang pernah juga pernah membela Bali United, Mitra Kukar, dan Barito Putera itu pun meminta warganet untuk tidak mencari kambing hitam.

“Nando bukan pemain basket, Nando juga punya hak dan dia main di dalam lapangan ya 11 orang, berarti dia juga ada hak untuk ambil penalti, kalau masalah gagal, ya jangan salahkan Nando karena itu murni keputusan pelatih,” tulis Yoo Jae-hoon pada Insta Story di akun pribadinya, @pace_yoojaehoon.

“Nando kamu tetap MOTM pertandingan hari ini, jadi saya mohon jangan cari kambing hitam, lebih baik hiburin pemain kita dan bangsa. Tetap semangat @nandoariiis,” tegasnya.