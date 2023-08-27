Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Wasit Jepang Hiroki Kasahara Dianggap Tak Adil di Final Piala AFF U-23 2023, Akun Pribadinya dan Juga AFF Diserbu Netizen

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |12:43 WIB
Wasit Jepang Hiroki Kasahara Dianggap Tak Adil di Final Piala AFF U-23 2023, Akun Pribadinya dan Juga AFF Diserbu Netizen
Hiroki Kasahara, wasit yang pimpin laga final Piala AFF U-23 2023. (Foto: Tiktok)
WASIT Jepang, Hiroki Kasahara, yang memimpin laga final Piala AFF U-23 2023 jadi sorotan. Dianggap membuat keputusan yang tak adil, akun media sosial pribadi hingga akun resmi Konfederasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) pun langsung diserbu netizen.

Ya, Hiroki Kasahara dinilai meninggalkan sejumlah ketetapan yang merugikan Timnas Indonesia U-23 kala melawan Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Sejumlah keputusan Kasahara menuai kontroversi di kalangan publik.

Hiroki Kasahara

Warganet pun geram melihat sikap Kasahara tersebut. Akibatnya, mereka langsung menyerbu akun Instagram pribadi Kasahara, @hiroki_kasahara.jp.

Tidak hanya itu, akun resmi AFF U-23, @affu23championshipofficial, juga dibanjiri kritikan warganet. Kepanitiaan ajang AFF kelompok umur kali ini dinilai bobrok.

"Mafia cup referee unfair!" tulis @fahrezaandika99.

"AFF buruk. Turnamen jelek. Wasit dari awal gak ada yang bener," tulis @alfarissyg.

Sejumlah tagar protes terhadap wasit dan AFF pun ramai di Twitter. Adapun tagar-tagar yang dimaksud adalah #wasitnya dan #AFFKacau.

