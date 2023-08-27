Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Unik Indra Sjafri, Racik Strategi dan Bermain Football Manager Bersama Tetangganya

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |11:43 WIB
Kisah Unik Indra Sjafri, Racik Strategi dan Bermain Football Manager Bersama Tetangganya
Indra Sjafri kala menangani Timnas Indonesia U-22. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH unik Indra Sjafri racik strategi dan bermain Football Manager bersama tetangganya menarik dikulik. Pasalnya, berkat bantuan pelatih yang membawa Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas SEA Games 2023 itu, tetangganya bisa mendapat hasil manis di Football Manager.

Ya, sosok Indra Sjafri tak habisnya mencuri perhatian. Salah satunya terjadi kala Indra Sjafri diketahui turut membantu tetangganya meracik strategi kala bermain game Football Manager.

Indra Sjafri

Kisah Unik Indra Sjafri

Bagi para pencinta sepakbola Indonesia, nama Indra Sjafri justru sudah tak asing lagi. Dia pun pernah masuk pemberitaan media Inggris, Sport Bible, karena kisah uniknya. Dia meracik strategi ciamik dalam bermain Football Manager bersama tetangganya.

Tetangga tersebut bernama Sylvia asal Yogyakarta. Wanita tersebut kaget bahwa dirinya ternyata tetanggaan dengan pelatih kenamaan Indonesia, Indra Sjafri.

Setelah Indra Sjafri yang sempat sibuk bersama Timnas Indonesia kembali ke rumahnya di Yogyakarta, Sylvia langsung bergegas bertamu ke rumah sang pelatih. Dia hendak meminta rekomendasi pemain bagus untuk direkrut kala bermain di game Football Manager.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188838/jenson_seelt-xcJ9_large.jpg
Cerita Jenson Seelt soal Darah Keturunan Indonesia: Kakek dari Maluku, hingga Suka Soto!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188539/pratama_arhan_bersama_kedua_orangtuanya-lMgH_large.jpg
Pratama Arhan Berduka, Netizen Indonesia Kompak Kirim Doa dan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654105/bulu-tangkis-beregu-putra-indonesia-raih-medali-emas-usai-sikat-malaysia-shk.jpg
Bulu Tangkis Beregu Putra Indonesia Raih Medali Emas usai Sikat Malaysia 3-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/taekwondo_menyumbang_emas_pertama_bagi_tim_indones.jpg
Emas Pertama Indonesia Datang dari Taekwondo! Begini Pengorbanan di Balik Prestasi Bersejarah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement