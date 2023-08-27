Kisah Unik Indra Sjafri, Racik Strategi dan Bermain Football Manager Bersama Tetangganya

KISAH unik Indra Sjafri racik strategi dan bermain Football Manager bersama tetangganya menarik dikulik. Pasalnya, berkat bantuan pelatih yang membawa Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas SEA Games 2023 itu, tetangganya bisa mendapat hasil manis di Football Manager.

Ya, sosok Indra Sjafri tak habisnya mencuri perhatian. Salah satunya terjadi kala Indra Sjafri diketahui turut membantu tetangganya meracik strategi kala bermain game Football Manager.

Kisah Unik Indra Sjafri

Bagi para pencinta sepakbola Indonesia, nama Indra Sjafri justru sudah tak asing lagi. Dia pun pernah masuk pemberitaan media Inggris, Sport Bible, karena kisah uniknya. Dia meracik strategi ciamik dalam bermain Football Manager bersama tetangganya.

Tetangga tersebut bernama Sylvia asal Yogyakarta. Wanita tersebut kaget bahwa dirinya ternyata tetanggaan dengan pelatih kenamaan Indonesia, Indra Sjafri.

Setelah Indra Sjafri yang sempat sibuk bersama Timnas Indonesia kembali ke rumahnya di Yogyakarta, Sylvia langsung bergegas bertamu ke rumah sang pelatih. Dia hendak meminta rekomendasi pemain bagus untuk direkrut kala bermain di game Football Manager.