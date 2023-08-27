Usai Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Mulai TC Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 4 September

RAYONG – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, langsung mengalihkan fokus dari ajang Piala AFF U-23 2024 ke persiapan mentas di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Dia pun mengumumkan bahwa pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan digelar mulai 4 September 2023.

Shin Tae-yong pun memompa semangat para pemain Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, Timnas Indonesia U-23 sudah berkembang seiring melakoni laga di Piala AFF U-23 2023.

Di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 sendiri Timnas Indonesia U-23 diketahui berstatus sebagai tuan rumah. Ajang itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K bersama dengan Turkmenistan dan Taiwan.

Shin Tae-yong menyebut Timnas Indonesia U-23 sudah mengantongi modal berharga jelang TC Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Adapun TC akan dimulai pada 4 September 2023.