Momen Pemain Timnas Vietnam U-23 Nguyen Hong Phuc Sikut Kepala Belakang Haykal Alhafiz sang Bek Timnas Indonesia U-23 Tuai Sorotan

MOMEN pemain Timnas Vietnam U-23, Nguyen Hong Phuc, sikut kepala belakang Haykal Alhafiz, sang bek Timnas Indonesia U-23 tuai sorotan. Hal itu terjadi di laga final Piala AFF U-23 2023.

Ya, duel sengit memang tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Laga itu berlangsung di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Sabtu 26 Agustus 2023 malam WIB.

Sengitnya duel itu membuat skor imbang 0-0 terus terjaga bahkan sampai babak perpanjangan waktu. Alhasil, penentuan juara dilakukan lewat drama adu penalti. Vietnam U-23 pun memastikan diri jadi juara usai menang di babak adu penalti dengan skor 6-5.

Dalam duel final Piala AFF U-23 2023, sejumlah pemain Vietnam U-23 jadi sorotan karena kerap melakukan duel fisik keras kepada pemain Timnas Indonesia U-23. Salah satunya dilakukan oleh Nguyen Hong Phuc.

Pada video yang diunggah akun Instagram @pengamatsepakbola, Nguyen Hong Phuc bahkan kedapatan menyikut keras kepala belakang Haykal Alhafiz. Hal itu terjadi kala kedua pemain melakukan perebutan bola.

Kala itu, Nguyen Hong Phuc yang sedang berlari mengejar bola, malah tampak dengan sengaja menyikut keras kepala bagian belakang Haykal Alhafiz. Haykal Alhafiz pun terlihat sampai mengerang kesakitan usai menerima perlakuan kasar dari pemain Vietnam U-23 itu.