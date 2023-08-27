Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Pemain Timnas Vietnam U-23 Nguyen Hong Phuc Sikut Kepala Belakang Haykal Alhafiz sang Bek Timnas Indonesia U-23 Tuai Sorotan

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |10:17 WIB
Momen Pemain Timnas Vietnam U-23 Nguyen Hong Phuc Sikut Kepala Belakang Haykal Alhafiz sang Bek Timnas Indonesia U-23 Tuai Sorotan
Pemain Vietnam U-23, Nguyen Hong Phuc, sikut keras kepala belakang Haykal Alhafiz. (Foto: Instagram/@phucbo_21)
A
A
A

MOMEN pemain Timnas Vietnam U-23, Nguyen Hong Phuc, sikut kepala belakang Haykal Alhafiz, sang bek Timnas Indonesia U-23 tuai sorotan. Hal itu terjadi di laga final Piala AFF U-23 2023.

Ya, duel sengit memang tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Laga itu berlangsung di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Sabtu 26 Agustus 2023 malam WIB.

Aksi Nguyen Hong Phuc. Foto: Instagram/@pengamatsepakbola

Sengitnya duel itu membuat skor imbang 0-0 terus terjaga bahkan sampai babak perpanjangan waktu. Alhasil, penentuan juara dilakukan lewat drama adu penalti. Vietnam U-23 pun memastikan diri jadi juara usai menang di babak adu penalti dengan skor 6-5.

Dalam duel final Piala AFF U-23 2023, sejumlah pemain Vietnam U-23 jadi sorotan karena kerap melakukan duel fisik keras kepada pemain Timnas Indonesia U-23. Salah satunya dilakukan oleh Nguyen Hong Phuc.

Pada video yang diunggah akun Instagram @pengamatsepakbola, Nguyen Hong Phuc bahkan kedapatan menyikut keras kepala belakang Haykal Alhafiz. Hal itu terjadi kala kedua pemain melakukan perebutan bola.

Kala itu, Nguyen Hong Phuc yang sedang berlari mengejar bola, malah tampak dengan sengaja menyikut keras kepala bagian belakang Haykal Alhafiz. Haykal Alhafiz pun terlihat sampai mengerang kesakitan usai menerima perlakuan kasar dari pemain Vietnam U-23 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654113/hasil-sea-games-2025-indonesia-raih-emas-ketiga-dari-cabor-petanque-cxs.jpg
Hasil SEA Games 2025: Indonesia Raih Emas Ketiga dari Cabor Petanque
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Xabi Alonso Dipecat usai Real Madrid Dipermalukan Man City di Bernabeu? 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement