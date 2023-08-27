Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir Minta Maaf hingga Apresiasi Perjuangan Keras Garuda Muda

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |09:33 WIB
Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir Minta Maaf hingga Apresiasi Perjuangan Keras Garuda Muda
Erick Thohir salut dengan perjuangan Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@erickthohir)
BANGKOK – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, bereaksi atas kegagalan Timnas Indonesia U-23 merebut gelar juara Piala AFF U-23 2023. Dia meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena belum bisa mempersembahkan trofi Piala AFF U-23 2023. Tetapi, Erick Thohir tetap mengapresiasi tinggi perjuangan Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23.

Erick menilai penampilan Timnas Indonesia U-23 kali ini luar biasa. Pasalnya, dengan pemain seadanya, Timnas Indonesia U-23 mampu menunjukkan permainan yang apik.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23

Erick juga menyoroti jumlah pemain yang dibawa Timnas Indonesia U-23 ke Piala AFF U-23 2023. Diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, hanya memiliki total 16 pemain untuk laga final kontra Vietnam U-23.

Sebanyak 11 pemain di antaranya menjadi starter di laga Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23. Kemudian, lima pemain sisanya menjadi cadangan, dengan dua di antara mereka adalah seorang kiper.

Artinya, kondisi seperti ini merupakan situasi yang membuat pelatih harus putar otak lebih dalam meracik strategi untuk Timnas Indonesia U-23. Oleh karena itu, Erick Thohir mengapresiasi perjuangan para pemain dan pelatih.

"Saya rasa kita perlu berbangga. Kita hanya tersisa 16 pemain, di mana 11 bermain, cadangan 5. Dari 5 cadangan itu, harus ada 2 kiper. Jadi, saya rasa rotasinya tipis, tapi luar biasa anak-anak bisa main seperti ini," ujar Erick usai laga final Piala AFF U-23 2023, dikutip Minggu (26/8/2023).

Selain itu, Erick Thohir juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para klub Liga 1 yang rela menyerahkan pemain mereka untuk Timnas Indonesia U-23. Meski hasil yang didapat masih belum maksimal, para pemain sudah membuktikan yang terbaik.

