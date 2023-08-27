Hasil New York Red Bulls vs Inter Miami di MLS 2023: Lionel Messi Cetak Gol, The Herons Menang 2-0!

HASIL New York Red Bulls vs Inter Miami di MLS 2023 akan diulas dalam artikel ini. Megabintang Inter Miami, Lionel Messi, sukses tampil gemilang dalam laga ini sehingga membawa The Herons –julukan Inter Miami- menang 2-0!

Duel New York Red Bulls vs Inter Miami digelar di Red Bull Arena, New York, Minggu (27/8/2023) pagi WIB. Messi mencetak satu gol dalam laga itu, yakni pada menit ke-89. Dia sendiri memulai laga dari bangku cadangan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel New York Red Bulls vs Inter Miami berlangsung seru sejak awal laga. Kedua tim tampil sama apiknya sehingga laga berjalan berimbang.

Inter Miami pun akhirnya mendapat peluang emas di menit ke-30. Sayang, tendangan Facundo Farias masih belum bisa berbuah gol kala itu karena masih melebar ke sisi kanan gawang.

Pada menit ke-37, Inter Miami akhirnya memecah kebuntuan. Ialah Diego Gomez yang mencatatkan namanya di papan skor.

Diego Gomez berhasil menyambut umpan ciamik dari Noah Allen dari situasi bola mati. Umpan tersebut kemudian langsung dikonversikan menjadi gol. Inter Miami pun unggul 1-0!

Usai berhasil membuka keunggulan, Inter Miami tampak tampil lebih percaya diri. Mereka terus menebar ancaman ke gawang tuan rumah. Salah satu ancaman datang dari aksi Leonardo Campana, sayang tendangannya belum bisa berbuah gol tambahan. Skor 1-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.