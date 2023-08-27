Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil New York Red Bulls vs Inter Miami di MLS 2023: Lionel Messi Cetak Gol, The Herons Menang 2-0!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |08:56 WIB
Hasil New York Red Bulls vs Inter Miami di MLS 2023: Lionel Messi Cetak Gol, The Herons Menang 2-0!
Lionel Messi cetak gol lagi untuk Inter Miami. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL New York Red Bulls vs Inter Miami di MLS 2023 akan diulas dalam artikel ini. Megabintang Inter Miami, Lionel Messi, sukses tampil gemilang dalam laga ini sehingga membawa The Herons –julukan Inter Miami- menang 2-0!

Duel New York Red Bulls vs Inter Miami digelar di Red Bull Arena, New York, Minggu (27/8/2023) pagi WIB. Messi mencetak satu gol dalam laga itu, yakni pada menit ke-89. Dia sendiri memulai laga dari bangku cadangan.

Inter Miami

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel New York Red Bulls vs Inter Miami berlangsung seru sejak awal laga. Kedua tim tampil sama apiknya sehingga laga berjalan berimbang.

Inter Miami pun akhirnya mendapat peluang emas di menit ke-30. Sayang, tendangan Facundo Farias masih belum bisa berbuah gol kala itu karena masih melebar ke sisi kanan gawang.

Pada menit ke-37, Inter Miami akhirnya memecah kebuntuan. Ialah Diego Gomez yang mencatatkan namanya di papan skor.

Diego Gomez berhasil menyambut umpan ciamik dari Noah Allen dari situasi bola mati. Umpan tersebut kemudian langsung dikonversikan menjadi gol. Inter Miami pun unggul 1-0!

Usai berhasil membuka keunggulan, Inter Miami tampak tampil lebih percaya diri. Mereka terus menebar ancaman ke gawang tuan rumah. Salah satu ancaman datang dari aksi Leonardo Campana, sayang tendangannya belum bisa berbuah gol tambahan. Skor 1-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188838/jenson_seelt-xcJ9_large.jpg
Cerita Jenson Seelt soal Darah Keturunan Indonesia: Kakek dari Maluku, hingga Suka Soto!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188539/pratama_arhan_bersama_kedua_orangtuanya-lMgH_large.jpg
Pratama Arhan Berduka, Netizen Indonesia Kompak Kirim Doa dan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/11/1654073/real-madrid-vs-man-city-siap-bentrok-ini-jadwal-dan-link-nonton-di-vision-bmk.jpg
Real Madrid vs Man City Siap Bentrok! Ini Jadwal dan Link Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/atlet_muda_indonesia_jason_donovan_yusuf.jpg
Jason Donovan Yusuf Catat Sejarah! Debutan Indonesia Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement