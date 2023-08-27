Media Vietnam Soroti Protes Keras Shin Tae-yong terhadap Kinerja Wasit di Final Piala AFF U-23 2023

MEDIA Vietnam, The Thao 247, soroti protes keras Shin Tae-yong terhadap kinerja wasit di final Piala AFF U-23 2023. Mereka menyebut Shin Tae-yong kecewa dengan wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di partai final itu.

Ya, duel sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Rayong Province Stadium, Thailand, Sabtu 26 Agustus 2023 malam WIB. Saking sengitnya pertarungan, skor 0-0 terus terjaga hingga babak perpanjangan waktu.

Alhasil, laga harus dilanjutkan ke babak adu penalti untuk menentukan pemenang. Di babak itu, Timnas Indonesia U-23 pun harus menelan kekalahan dengan skor 5-6. Alhasil, Vietnam U-23 keluar sebagai juara Piala AFF U-23 2023, sementara skuad Garuda Muda jadi runner-up.

Di sepanjang laga itu, sosok pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, pun kerap mencuri perhatian. Sebab, dia beberapa kali tampak melakukan protes karena keputusan wasit yang dianggap mengecewakan.

“Pelatih Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia U-23 mengungkapkan kekecewaannya terhadap wasit,” tulis media Vietnam, The Thao 247, dikutip Minggu (27/8/2023).