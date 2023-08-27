Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |07:38 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023
Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengungkap penyebab kenapa timnya kalah dari Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Rayong Provincial Stadium, Sabtu 26 Agustus 2023 malam WIB. Shin Tae-yong mengatakan, Timnas Indonesia U-23 kalah karena kekurangan opsi pemain di ruang ganti.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 hanya memiliki 19 pemain saat memasuki laga semalam (berbeda dengan Vietnam U-23 yang bermaterikan 23 personel). Dari 19 pemain itu, tiga di antaranya berposisi sebagai penjaga gawang.

Bagas Kaffa

(Bagas Kaffa absen di semifinal dan final Piala AFF U-23 2023 karena cedera)

Minimnya pemain yang dimiliki Timnas Indonesia U-23 karena berbagai masalah. Komang Teguh dan Titan Agung dipulangkan satu hari sebelum turnamen dimulai, sedangkan Bagas Kaffa dan Irfan Jauhari mengalami cedera.

“Kami hanya memiliki lima pemain pengganti jadi kami harus bersiap dengan baik jika ada perpanjangan waktu,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers kelar laga.

“Vietnam U-23 memiliki lebih banyak pemain dan itulah keunggulan mereka,” lanjut juru taktik asal Korea Selatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/11/51/1654289/jason-donovan-yusuf-debutan-sensasional-yang-langsung-sumbang-emas-sea-games-2025-kjg.jpg
Jason Donovan Yusuf: Debutan Sensasional yang Langsung Sumbang Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/taekwondo_menyumbang_emas_pertama_bagi_tim_indones.jpg
Emas Pertama Indonesia Datang dari Taekwondo! Begini Pengorbanan di Balik Prestasi Bersejarah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement