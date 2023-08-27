Shin Tae-yong Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengungkap penyebab kenapa timnya kalah dari Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Rayong Provincial Stadium, Sabtu 26 Agustus 2023 malam WIB. Shin Tae-yong mengatakan, Timnas Indonesia U-23 kalah karena kekurangan opsi pemain di ruang ganti.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 hanya memiliki 19 pemain saat memasuki laga semalam (berbeda dengan Vietnam U-23 yang bermaterikan 23 personel). Dari 19 pemain itu, tiga di antaranya berposisi sebagai penjaga gawang.

(Bagas Kaffa absen di semifinal dan final Piala AFF U-23 2023 karena cedera)

Minimnya pemain yang dimiliki Timnas Indonesia U-23 karena berbagai masalah. Komang Teguh dan Titan Agung dipulangkan satu hari sebelum turnamen dimulai, sedangkan Bagas Kaffa dan Irfan Jauhari mengalami cedera.

“Kami hanya memiliki lima pemain pengganti jadi kami harus bersiap dengan baik jika ada perpanjangan waktu,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers kelar laga.

“Vietnam U-23 memiliki lebih banyak pemain dan itulah keunggulan mereka,” lanjut juru taktik asal Korea Selatan tersebut.