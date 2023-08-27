Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelandang Timnas Indonesia U-23 Arkhan Fikri Terpilih Jadi Pemain Terbaik Piala AFF U-23 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |07:26 WIB
Gelandang Timnas Indonesia U-23 Arkhan Fikri Terpilih Jadi Pemain Terbaik Piala AFF U-23 2023
Arkhan Fikri sabet penghargaan pemain terbaik Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

GELANDANG Timnas Indonesia U-23, Arkhan Fikri, terpilih jadi pemain terbaik Piala AFF U-23 2023. Penghargaan itu diberikan usai Arkhan membantu Timnas Indonesia U-23 menjadi runner-up Piala AFF U-23 2023.

Ya, Timnas Indonesia U-23 harus mengubur impian merebut gelar juara Piala AFF U-23 2023. Pasalnya, pasukan Shin Tae-yong tumbang di tangan Vietnam lewat drama adu penalti yang berakhir dengan skor 5-6.

Arkhan Fikri

Laga final Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 harus berlanjut ke babak adu penalti karena skor 0-0 terus terjaga hingga babak perpanjangan waktu. Terlepas dari hasil itu, para pemain Timnas Indonesia U-23 sudah bekerja apik di babak final, termasuk Arkhan Fikri.

Di babak adu penalti, Arkhan Fikri bahkan turut ambil bagian. Tendangan jitunya berhasil membuat bola bersarang sempurna di gawang. Pada laga final, Arkhan Fikri pun bekerja begitu militan.

