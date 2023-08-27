Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jawaban Bima Sakti soal Kemungkinan Welber Jardim Ikut TC Timnas Indonesia U-17 ke Jerman

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |06:01 WIB
Jawaban Bima Sakti soal Kemungkinan Welber Jardim Ikut TC Timnas Indonesia U-17 ke Jerman
Welber Jardim mungkin akan ikut Timnas Indonesia U-17 melaksanakan TC di Jerman (Foto: Instagram/welber07oficial)
JAWABAN Bima Sakti soal kemungkinan Welber Jardim ikut pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 ke Jerman akan dibahas di sini. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengonfirmasi bahwa Welber mungkin akan ikut ke Jerman.

Welber menjadi salah satu pemain diaspora yang paling menarik perhatian. Bima Sakti pun tak segan untuk memberi pujian kepada pemain yang punya darah Banjarmasin dari sang ibu tersebut.

Welber Jardim

Bima Sakti mengakui bahwa kualitas Welber Jardim ada di atas rata-rata tim asuhannya. Tak ayal, Sao Paulo FC amat membutuhkan jasanya untuk mengarungi turnamen kelompok umur di Rio de Janeiro.

“Memang kualitas Welber di atas rata-rata, di atas pemain kita,” kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/8/2023).

Welber memang hanya rencananya dipinjamkan selama dua pekan saja untuk TC Timnas Indonesia U-17. Hingga kini, dia belum kembali untuk memperkuat skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17.

