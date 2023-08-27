Media Malaysia Beri Sorotan Menarik Usai Timnas Indonesia U-23 Dikalahkan Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023

MEDIA Malaysia, Makan Bola, sebut Timnas Indonesia U-23 "dibunuh" Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23. Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – kalah lewat adu penalti dalam pertandingan yang digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Laga berlangsung alot dalam pertandingan tersebut. Skor 0-0 tidak pernah berubah dari awal hingga akhir, bahkan setelah melalui 120 menit.

Kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari mencuri perhatian lewat aksinya menggagalkan penalti Nguyen Quoc Viet pada menit ke-34. Namun, sang penjaga gawang gagal melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor penalti dalam sesi adu penalti.

Meskipun laga berlangsung sengit, dengan kekuatan kedua tim terlihat seimbang, Media Malaysia Makan Bola menyebut Timnas Vietnam U-23 telah “menewaskan” Timnas Indonesia U-23.

“AFFU23: Vietnam rangkul gelaran juara tewaskan Indonesia,” demikian judul yang diberikan oleh media Malaysia tersebut untuk melaporkan hasil pertandingan Timnas Indonesia U-23 kontra Vietnam U-23.