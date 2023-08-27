Hasil PSG vs RC Lens di Liga Prancis 2023-2024: Brace Kylian Mbappe Bantu Les Parisiens Menang 3-1!

HASIL Paris Saint-Germain (PSG) vs RC Lens di Liga Prancis 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di Parc des Princes, Paris, pada Minggu (27/8/2023) dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor

Kylian Mbappe mencetak dwigol untuk Les Parisiens -- julukan PSG -- pada menit ke-52 dan 90+1 setelah Marco Asensio membuka skor pada menit ke-45. RC Lens mencetak gol hiburan melalui Morgan Guilavogui pada menit ke-90+6.

Jalannya Pertandingan

Kylian Mbappe menjadi starter untuk pertama kalinya di Liga Prancis musim ini. PSG mendominasi dan Mbappe menciptakan peluang pada menit kelima untuk Warren Zaire-Emery. Namun, bek RC Lens, Kevin Danso, berhasil memblokir jalur tembakan.

PSG terus mendominasi permainan dengan memegang bola hingga 79 persen pada menit ke-25. Namun, tidak ada gol yang tercipta hingga titik ini.

Pada saat laga sudah berjalan selama setengah jam, Kylian Mbappe memiliki peluang emas untuk mencetak gol. Namun, peluang dari Ousmane Dembele itu gagal dimaksimalkan oleh Mbappe karena mengarah tepat ke arah kiper Lens, Brice Samba.

Gol yang ditunggu akhirnya tiba menjelang jeda turun minum. Marco Asensio mencetak gol pada menit ke-45 setelah tembakannya mengenai lawan. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

PSG melanjutkan dominasinya di babak kedua dan Mbappe akhirnya mencetak gol pada menit ke-52. Sang striker asal Prancis mendapatkan bola dari Lucas Hernandez dan sukses melepaskan tembakan kaki kanan dari luar kotak penalti yang tidak mampu dihentikan oleh kiper lawan.