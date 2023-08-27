Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil PSG vs RC Lens di Liga Prancis 2023-2024: Brace Kylian Mbappe Bantu Les Parisiens Menang 3-1!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |04:02 WIB
Hasil PSG vs RC Lens di Liga Prancis 2023-2024: Brace Kylian Mbappe Bantu Les Parisiens Menang 3-1!
Kylian Mbappe mencetak dua gol saat PSG kalahkan RC Lens (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Paris Saint-Germain (PSG) vs RC Lens di Liga Prancis 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di Parc des Princes, Paris, pada Minggu (27/8/2023) dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor

Kylian Mbappe mencetak dwigol untuk Les Parisiens -- julukan PSG -- pada menit ke-52 dan 90+1 setelah Marco Asensio membuka skor pada menit ke-45. RC Lens mencetak gol hiburan melalui Morgan Guilavogui pada menit ke-90+6.

PSG vs RC Lens

Jalannya Pertandingan

Kylian Mbappe menjadi starter untuk pertama kalinya di Liga Prancis musim ini. PSG mendominasi dan Mbappe menciptakan peluang pada menit kelima untuk Warren Zaire-Emery. Namun, bek RC Lens, Kevin Danso, berhasil memblokir jalur tembakan.

PSG terus mendominasi permainan dengan memegang bola hingga 79 persen pada menit ke-25. Namun, tidak ada gol yang tercipta hingga titik ini.

Pada saat laga sudah berjalan selama setengah jam, Kylian Mbappe memiliki peluang emas untuk mencetak gol. Namun, peluang dari Ousmane Dembele itu gagal dimaksimalkan oleh Mbappe karena mengarah tepat ke arah kiper Lens, Brice Samba.

Gol yang ditunggu akhirnya tiba menjelang jeda turun minum. Marco Asensio mencetak gol pada menit ke-45 setelah tembakannya mengenai lawan. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

PSG melanjutkan dominasinya di babak kedua dan Mbappe akhirnya mencetak gol pada menit ke-52. Sang striker asal Prancis mendapatkan bola dari Lucas Hernandez dan sukses melepaskan tembakan kaki kanan dari luar kotak penalti yang tidak mampu dihentikan oleh kiper lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/51/3009161/ngaku-tak-dengar-kylian-mbappe-dicemooh-suporter-psg-luis-enrique-dia-legenda-klub-sbJOkTr3DZ.JPG
Ngaku Tak Dengar Kylian Mbappe Dicemooh Suporter PSG, Luis Enrique: Dia Legenda Klub!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/51/3008497/gara-gara-hal-ini-kylian-mbappe-dan-presiden-psg-bertengkar-hebat-di-stadion-parc-des-princes-MbYfQAKAzo.jpg
Gara-Gara Hal Ini, Kylian Mbappe dan Presiden PSG Bertengkar Hebat di Stadion Parc des Princes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/51/3007687/perpisahan-kylian-mbappe-dengan-suporter-psg-ternodai-kekalahan-Pt3RX22JfR.JPG
Perpisahan Kylian Mbappe dengan Suporter PSG Ternodai Kekalahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/51/3007592/hasil-psg-vs-toulouse-di-liga-prancis-2023-2024-kylian-mbappe-gagal-selamatkan-les-parisiens-dari-kekalahan-AhYRUQHu5F.JPG
Hasil PSG vs Toulouse di Liga Prancis 2023-2024: Kylian Mbappe Gagal Selamatkan Les Parisiens dari kekalahan
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654109/kontingen-kamboja-mundur-dari-sea-games-2025-khz.jpg
Kontingen Kamboja Mundur dari SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/arsenal_menang_3_0_atas_tuan_rumah_club_brugge_di.jpg
Klasemen Liga Champions 2025-2026: Arsenal Sempurna, Man City Singkirkan Real Madrid dari Empat Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement