HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Besok, FIFA Kunjungi Stadion Manahan Solo untuk Inspeksi Terakhir Jelang Piala Dunia U-17 2023

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |03:22 WIB
Besok, FIFA Kunjungi Stadion Manahan Solo untuk Inspeksi Terakhir Jelang Piala Dunia U-17 2023
Stadion Manahan Solo diinspeksi FIFA lagi pada 28 Agustus 2023 (Foto: Instagram/manahan.solo)
A
A
A

FIFA kunjungi Stadion Manahan Solo untuk inspeksi terakhir jelang Piala Dunia U-17 2023 pada hari Senin (28/7/2023) esok. Hal ini dikonfirmasi oleh sang Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming.

"Besok FIFA ke sini untuk inspeksi terakhir. Tanggal 28 Agustus ya," katanya di Balai Kota Solo, Sabtu (26/08) malam.

Gibran Rakabuming

Putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut mengatakan bahwa FIFA juga akan menginspeksi ulang tujuh lapangan di Solo. Ketujuh lapangan itu juga akan digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023 sebagai lapangan latihan.

Adapun lapangan tersebut meliputi Stadion Manahan Solo, Sriwedari, Stadion Mini Kota Barat, Lapangan Sriwaru, Banyuanyar, Stadion UNS dan Lapangan Bulukan.

"Biasanya sehari. Sama kaya kemarin. Nanti kita lihat besok (Stadion UNS dan Lapangan Blulukan, red.)," katanya.

Pada 1 Agustus 2023 lalu, FIFA telah mengunjungi Solo dan menginspeksi ketujuh lapangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi rumput, terutama di Stadion Manahan.

Menanggapi hal tersebut, Menpora Dito Ariotedjo mengungkapkan bahwa seluruh venue di 4 kota yakni Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya telah diperbaiki.

