HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ernando Ari Jadi Eksekutor Penalti Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2023 Bikin Heran Netizen

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |01:21 WIB
Ernando Ari Jadi Eksekutor Penalti Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2023 Bikin Heran Netizen
Ernando Ari jadi eksekutor penalti Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

ERNANDO Ari jadi eksekutor penalti Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2023 bikin heran netizen. Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – kalah adu penalti dengan skor 5-6.

Pertandingan di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB berlangsung dengan sengit. Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 sama-sama kesulitan untuk mencetak gol di waktu normal.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23

Laga dilanjutkan kepada babak perpanjangan waktu setelahnya. Namun, tidak ada tim yang mampu mencetak gol kemenangan setelah itu.

Pada akhirnya, pemenang laga tersebut harus ditentukan lewat babak adu penalti. Sebanyak lima penendang awal Timnas Indonesia U-23 mampu mengeksekusi bola dengan baik.

Sayangnya, kiper Ernando Ari gagal melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor keenam. Penendang keenam Vietnam U-23 sukses melaksanakan tugasnya dan Timnas Indonesia U-23 pun kalah dengan skor 5-6.

Kekalahan di laga tersebut membuat Garuda Muda harus puas menempati posisi runner up. Adapun Vietnam U-23 keluar sebagai juara Piala AFF U-23 2023.

Hadirnya Ernando sebagai penendang keenam sontak menjadi perhatian khusus para pencinta sepakbola Indonesia. Para netizen menyuarakan keheranannya di media sosial mengapa seorang penjaga gawang sudah menjadi eksekutor ketika adu penalti baru sampai kepada penendang keenam. Padahal, masih ada banyak pemain lain yang belum menjadi eksekutor.

Seorang penjaga gawang menjadi eksekutor dalam adu penalti biasa terjadi. Namun, itu biasanya ketika penendang sudah sampai pada urutan ke-10 atau 11.

