HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Starter, KV Mechelen Menang 3-2 Atas Westerlo di Liga Belgia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |00:20 WIB
Sandy Walsh Starter, KV Mechelen Menang 3-2 Atas Westerlo di Liga Belgia 2023-2024
Sandy Walsh starter saat KV Mechelen kalahkan Westerlo 3-2 (Foto: Instagram/sandywalsh)
A
A
A

SANDY Walsh starter, KV Mechelen menang 3-2 atas Westerlo di lanjutan Liga Belgia 2023-2024. Pertandingan itu dimainkan di Stadion Het Kuipje, Sabtu (26/8/2023) malam WIB, kandang dari Westerlo.

Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh tampil selama 71 menit. Dia ditarik keluar ketika timnya sedang tertinggal 0-2.

Sandy Walsh

Jalannya Laga

Westerlo membuka skor pada menit ke-20 dan permainan mendominasi permainan atas mechelen. Mereka mencetak gol melalui Lucas Stassin yang memaksimalkan bantuan dari mantan pemain Tottenham Hotspur, Nacer Chadli.

Tuan rumah makin di atas angin. Mereka sukses menggandakan skor pada menit ke-28 melalui gol Matija Frigan.

KV Mechelen pun berusaha dengan keras untuk memperkecil ketertinggalan. Namun, sampai akhir babak pertama gol yang dinantikan tidak kunjung tercipta karena pertahanan tim lawan masih solid.

Sandy Walsh kemudian ditarik keluar pada menit ke-71. Empat menit berselang, Mechelen memperkecil ketertinggalan melalui Rob Schoofs yang memanfaatkan umpan Patrick Pflucke.

Halaman:
1 2
      
