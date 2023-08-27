Jordi Amat dan JDT Rasakan Hasil Imbang Perdana di Liga Super Malaysia 2023

Tim yang diperkuat Jordi Amat JDT alami hasil imbang perdana di Liga Super Malaysia 2023 (Foto: Twitter/officialjohor)

JORDI Amat dan Johor Darul Tazim (JDT) rasakan hasil imbang perdana di Liga Super Malaysia 2023. Pertandingan kontra Kedah FC di Stadium Darul Aman, Sabtu (26/8/2023) malam WIB berakhir imbang 3-3.

Ini merupakan hasil imbang perdana yang dirasakan oleh JDT pada musim ini. Sebelumnya, tim yang dibela pemain Timnas Indonesia Jordi Amat tersebut sukses memenangkan 20 laga terakhir di Liga Super Malaysia 2023.

Jalannya laga

Kedah FC langsung unggul atas JDT di awal babak pertama. Ifedayo Olusegun mencatatkan namanya di papan skor ketika laga baru berjalan 11 menit.

Tim tuan rumah semakin berada di atas angin setelahnya. Mereka menggandakan skor pada menit ke-50 melalui Manuel Ott.

JDT pun tidak tinggal diam begitu saja. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan usai LeVere Corbin mencetak gol pada menit ke-53.