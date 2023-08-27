Liga 1 2023-2024: Arema FC Susun Rencana B jika Gustavo Almeida Dimatikan Persikabo 1973

AREMA FC susun rencana B jika Gustavo Almeida dimatikan Persikabo 1973. Penyerang asing Arema FC, Gustavo Almeida, menjadi perhatian khusus jelang pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Senin (28/8/2023) sore WIB.

Kuncoro selaku asisten pelatih Arema FC menyadari hal itu. Oleh karena itu, jika Gustavo Almeida dimatikan, maka Singo Edan – julukan Arema – perlu memiliki rencana cadangan demi mencetak gol.

"Kita antisipasi, kita cari taktikal game yang memudahkan untuk membuka gol, kita ubah cara main kita besok," kata Kuncoro saat konferensi pers sebelum pertandingan, pada Minggu (27/8/2023).

Kuncoro tak menampik bahwa Gustavo Almeida menjadi penanggung beban Arema FC sejauh ini. Jika sang striker gagal mencetak gol maka Arema FC kemungkinan besar tak mampu mencetak gol.

"Untuk Gustavo sendiri memang stiker ini berbahaya, tapi kalau dikawal dua orang dua orang, juga kesulitan. Maka dari situ kita juga belajar contoh ketika lawan Persija kita tambah stiker, supaya perhatian tidak di Gustavo saja," terangnya.

Maka ia pun meminta untuk pemain lain memberikan dukungan. Tak hanya itu motivasi dan evaluasi di setiap laga, misalkan mengapa akhirnya Gustavo gagal mencetak gol, strategi yang kurang mendukung.

"Kita selalu bahas, Gustavo kenapa kurang nyetel dan sebagainya. Dan itu pun kita tekankan juga, itu satu kunci di semua permainan kemarin. Cuma kuncinya motivasi dari anak-anak," paparnya.