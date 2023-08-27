Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs Persikabo 1973: Aji Santoso Beri Perhatian Khusus kepada Bomber Singo Edan Gustavo Almeida

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |22:00 WIB
Arema FC vs Persikabo 1973: Aji Santoso Beri Perhatian Khusus kepada Bomber Singo Edan Gustavo Almeida
Penyerang Arema FC Gustavo Almeida jadi perhatian khusus pelatih Persikabo 1973 Aji Santoso (Foto: Arema FC)
A
A
A

JELANG laga Arema FC vs Persikabo 1973, Aji Santoso beri perhatian khusus kepada bomber Singo Edan Gustavo Almeida. Pertandingan tersebut akan dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Senin (28/8/2023) sore WIB.

Singo Edan – julukan Arema FC – mungkin terpuruk di klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Namun, penyerang mereka, Gustavo Almeida, menjadi top skor dengan catatan sembilan gol. Tak ayal, pelatih Persikabo Aji Santoso pun menjadikannya sebagai ancaman utama.

Aji Santoso

"Saya lihat materi pemain juga cukup bagus. Ada beberapa pemain yang sangat berbahaya terutama Gustavo. Di mana dia adalah salah satu top skor dari klub Arema. Itu yang kita antisipasi," ucap Aji Santoso saat konferensi pers pada Minggu (27/8/2023).

Selain Gustavo, Aji Santoso juga menyadari bahwa beberapa nama pemain lokal seperti Dendi Santoso, Dedik Setiawan, hingga pemain naturalisasi Greg Nwokolo bisa menjadi ancaman. Nama terakhir ini disebut Aji, meski telah berusia tak muda tapi memiliki determinasi dan kualitas.

"Saya sampaikan meskipun Arema berada di papan bawah, tapi memiliki materi pemain cukup bagus, ada Greg, ada Gustavo, terus juga ada beberapa pemain lokal seperti Dendi, John, dan beberapa pemain juga bagus," jelasnya.

Meski Gustavo adalah ancaman utama, Aji Santoso tak mau Persikabo hanya fokus kepadanya saja. Dia pun takkan menerapkan strategi penjagaan satu lawan satu untuk laga ini, melainkannya zonal marking atau mengamankan zona.

"Kami tidak menggunakan taktikal man to man marking zona, tetapi saya memang mewaspadai lini depan mereka yang cukup tajam," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
