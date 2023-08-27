Hasil Bali United vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Serdaru Tridatu Amankan Poin Penuh di Kandang

BALI – Bali United mengamankan poin penuh di laga kandang mereka pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Serdadu Tridatu menang tipis 2-1 kala menjamu Barito Putera di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Minggu (27/8/2023) malam WIB

Bali United memimpin lebih dulu lewat gol Ilija Spasojevic di menit ke-12. Barito Putera kemudian menyamakan kedudukan berkat aksi Gustavo Tocantins sebelum turun minum. Tim besutan Stefano Cugurra memastikan kemenangan 2-1 melalui gol dari Muhammad Rachmat di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United langsung bermain agresif menyerang pertahanan Barito Putera pada awal pertandingan di babak pertama. Mereka bermain dengan pola permainan yang lambat, namun efektif untuk meruntuhkan pertahanan Laskar Antasari -julukan Barito Putera.

Hasilnya manis, Bali United berhasil mencetak gol lebih dulu lewat sepakan Ilija Spasojevic (12’). Usai gol tersebut, Barito Putera langsung merespons dengan serangan masif ke pertahanan Serdadu Tridatu -julukan Bali United.

Serangan tim asuhan Rahmad Darmawan diinisiasi oleh Bagus Kahfi dan Mike Ott secara bergantian. Pada menit ke-30, upaya Barito Putera akhirnya berbuah manis setelah mendapatkan hadiah penalti.

Gustavo Tocantins (30’) yang menjadi algojo berhasil memanfaatkan peluang dengan baik, kedudukan sementara 1-1. Kedua tim menampilkan permainan saling serang menjelang akhir babak pertama. Namun tidak ada gol tercipta hingga peluit panjang berbunyi.