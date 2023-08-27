Jelang Arema FC vs Persikabo 1973: Racikan Pelatih Baru Singo Edan Bawa Tim Raih Kemenangan?

LAGA Arema FC vs Persikabo 193 akan tersaji di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Jelang laga itu, taktik pelatih baru Arema FC, yakni Fernando Valente, jadi sorotan. Akankah racikan timnya bisa membuahkan kemenangan?

Ya, Fernando Valente merupakan pelatih asal Portugal yang baru saja diikat kontrak mengisi kekosongan jabatan pelatih kepala. Aroma Portugal sebenarnya pernah dirasakan Arema FC ketika masih diarsiteki oleh Eduardo Almeida pada musim 2021-2022 dan di awal musim 2022-2023.

Namun, gaya permainan Eduardo yang juga dari Portugal dinilai tak cocok dan kurang menyuguhkan permainan atraktif. Alhasil, Eduardo pun harus terjungkal karena gaya mainnya yang telah ditebak dan dinilai penonton mengedepankan sepakbola pragmatis, alias mementingkan hasil.

Kini, pelatih lainnya dari Portugal kembali mengisi kursi kepelatihan Arema FC. Tak ayal, patut dinanti apakah Fernando mengedepankan strategi pragmatis atau atraktif di laga perdananya.

Fernando Valente pun berujar, bahwa kemenangan menjadi target utama dirinya datang ke Arema FC. Masalah bagaimana cara meraihnya hal itu perlu dukungan seluruh komponen tim, termasuk di laga pertamanya melawan Persikabo pada Senin 28 Agustus 2023.

Pelatih berusia 64 tahun ini menyatakan, ketika tim bermain bagus, kesempatan menang bisa terbuka lebar. Tetapi di sisi lain, bermain bagus saja tak cukup menggaransi kemenangan akan datang dengan sendirinya.

"Saya datang ke sini untuk memberikan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan, jadi banyak cara untuk memenangkan pertandingan," kata Fernando Valente, dikonfirmasi pada Minggu (27/8/2023).

"Bagi saya, jika kita bermain bagus kita punya kesempatan lebih banyak untuk menang pertandingan, pada saat main bagus. Saat berbicara main bagus bukan bermain dinikmati, tapi main untuk memenangkan pertandingan-pertandingan, tapi dengan main yang bagus," paparnya.