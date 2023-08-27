Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Usai Tumbang dari Persib Bandung, RANS Nusantara FC Pilih Alihkan Fokus ke Laga Berikutnya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |05:37 WIB
Usai Tumbang dari Persib Bandung, RANS Nusantara FC Pilih Alihkan Fokus ke Laga Berikutnya
Laga Persib Bandung vs RANS Nusantara FC. (Foto: RANS Nusantara FC)
A
A
A

BANDUNG – Winger RANS Nusantara FC, Erwin Ramdani, ogah lama-lama meratapi kekalahan atas Persib Bandung di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Dia pun memilih mengalihkan fokusnya ke laga RANS Nusantara FC berikutnya.

Erwin pun menyampaikan selamat kepada Persib yang sukses meraih kemenangan. Bagi Erwin, para pemain RANS Nusantara FC sudah bekerja maksimal sata menghadapi skuad Maung Bandung.

Persib Bandung vs RANS Nusantara FC

"Pertama-tama selamat kepada Persib yang memenangkan pertandingan juga saya ucapkan selamat kepada tim saya yang sudah bekerja maksimal," ungkap Erwin Ramdani usai pertandingan.

"Pertandingan biasa ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi, ini menjadi modal buat untuk terus lebih baik lagi di pertandingan berikutnya," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654085/final-bulu-tangkis-beregu-putra-sea-games-2025-sabarreza-menang-indonesia-ungguli-malaysia-20-xfo.jpg
Final Bulu Tangkis Beregu Putra SEA Games 2025: Sabar/Reza Menang, Indonesia Ungguli Malaysia 2-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Xabi Alonso Dipecat usai Real Madrid Dipermalukan Man City di Bernabeu? 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement