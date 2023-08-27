Usai Tumbang dari Persib Bandung, RANS Nusantara FC Pilih Alihkan Fokus ke Laga Berikutnya

BANDUNG – Winger RANS Nusantara FC, Erwin Ramdani, ogah lama-lama meratapi kekalahan atas Persib Bandung di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Dia pun memilih mengalihkan fokusnya ke laga RANS Nusantara FC berikutnya.

Erwin pun menyampaikan selamat kepada Persib yang sukses meraih kemenangan. Bagi Erwin, para pemain RANS Nusantara FC sudah bekerja maksimal sata menghadapi skuad Maung Bandung.

"Pertama-tama selamat kepada Persib yang memenangkan pertandingan juga saya ucapkan selamat kepada tim saya yang sudah bekerja maksimal," ungkap Erwin Ramdani usai pertandingan.

"Pertandingan biasa ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi, ini menjadi modal buat untuk terus lebih baik lagi di pertandingan berikutnya," tegasnya.