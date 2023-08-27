Jelang Laga Arema FC vs Persikabo 1973, Singo Edan Usung Misi Kebangkitan

JELANG laga Arema FC vs Persikabo 1973, Singo Edan usung misi kebangkitan. Hingga kini, Arema FC masih belum pernah meraih kemenangan di Liga 1 2023-2024 hingga membuat mereka terbenam di dasar klasemen sementara.

Singo Edan – julukan Arema FC – akan menghadapi Persikabo 1973 di laga terdekat. Pertandingan itu akan dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Senin (28/8/2023) sore esok WIB.

Kuncoro selaku asisten pelatih Arema FC mengatakan bahwa para pemainnya menatap pekan ke-10 dengan motivasi tinggi. Sebab, Evan Dimas dan kolega sukses menahan Persija Jakarta pada pekan lalu.

"Alhamdulillah mental anak-anak sudah mulai bagus, modal bagus untuk laga selanjutnya," ucap Kuncoro dilansir laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (26/8/2023).

Dia mengatakan timnya pun akan bertambah kuat karena Charles Lokolingoy sudah pulih sepenuhnya. Meskipun pekan sebelumnya dia hanya main selama 20 menit.