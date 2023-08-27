JELANG laga Arema FC vs Persikabo 1973, Singo Edan usung misi kebangkitan. Hingga kini, Arema FC masih belum pernah meraih kemenangan di Liga 1 2023-2024 hingga membuat mereka terbenam di dasar klasemen sementara.
Singo Edan – julukan Arema FC – akan menghadapi Persikabo 1973 di laga terdekat. Pertandingan itu akan dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Senin (28/8/2023) sore esok WIB.
Kuncoro selaku asisten pelatih Arema FC mengatakan bahwa para pemainnya menatap pekan ke-10 dengan motivasi tinggi. Sebab, Evan Dimas dan kolega sukses menahan Persija Jakarta pada pekan lalu.
"Alhamdulillah mental anak-anak sudah mulai bagus, modal bagus untuk laga selanjutnya," ucap Kuncoro dilansir laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (26/8/2023).
Dia mengatakan timnya pun akan bertambah kuat karena Charles Lokolingoy sudah pulih sepenuhnya. Meskipun pekan sebelumnya dia hanya main selama 20 menit.