HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Arema FC vs Persikabo 1973, Singo Edan Usung Misi Kebangkitan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |05:31 WIB
Jelang Laga Arema FC vs Persikabo 1973, Singo Edan Usung Misi Kebangkitan
Arema FC persiapkan diri untuk laga kontra Persikabo 1973 (Foto: Twitter/aremafcofficial)
A
A
A

JELANG laga Arema FC vs Persikabo 1973, Singo Edan usung misi kebangkitan. Hingga kini, Arema FC masih belum pernah meraih kemenangan di Liga 1 2023-2024 hingga membuat mereka terbenam di dasar klasemen sementara.

Singo Edan – julukan Arema FC – akan menghadapi Persikabo 1973 di laga terdekat. Pertandingan itu akan dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Senin (28/8/2023) sore esok WIB.

Arema FC

Kuncoro selaku asisten pelatih Arema FC mengatakan bahwa para pemainnya menatap pekan ke-10 dengan motivasi tinggi. Sebab, Evan Dimas dan kolega sukses menahan Persija Jakarta pada pekan lalu.

"Alhamdulillah mental anak-anak sudah mulai bagus, modal bagus untuk laga selanjutnya," ucap Kuncoro dilansir laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (26/8/2023).

Dia mengatakan timnya pun akan bertambah kuat karena Charles Lokolingoy sudah pulih sepenuhnya. Meskipun pekan sebelumnya dia hanya main selama 20 menit.

Halaman:
1 2
      
