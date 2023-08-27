Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Akui RANS Nusantara FC Sulit Dikalahkan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |02:45 WIB
Liga 1 2023-2024: Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Akui RANS Nusantara FC Sulit Dikalahkan
Bojan Hodak sebut Persib Bandung tidak menang mudah atas RANS Nusantara FC (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak akui RANS Nusantara FC sulit dikalahkan. Namun, Maung Bandung – julukan Persib – sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Persib Bandung menang berkat gol Frets Butuan pada menit ke-15 yang dilanjutkan oleh gol Marc Klok di menit ke-63. The Prestige Phoenix – julukan RANS – membalas melalui Octavio Alexandre pada menit ke-68.

Persib Bandung

"Saya rasa ini pertandingan yang sulit seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Karena RANS merupakan tim yang terorganisir dengan baik dan kami menunggu mereka untuk melakukan kesalahan. Kami melakukan serangan balik yang cepat untuk mencetak gol pertama," ungkap Bojan Hodak usai pertandingan.

Pada babak kedua, Persib Bandung bermain terlalu ke dalam, menurut Bojan Hodak. Sang pelatih asal Kroasia pun menyoroti kekurangan timnya yang kurang tenang.

"Setelah kami mencetak gol kedua, kami seharusnya bisa bermain lebih tenang tapi kami harus kecolongan. Tapi pada akhirnya, yang terpenting adalah meraih tiga poin," tegasnya.

Eks pelatih PSM Makassar tersebut mengakui bahwa kemenangan ini membangkitkan kepercayaan diri pemain. Hal ini menjadi modal penting jelang laga sulit kontra Persija Jakarta di pekan depan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654113/hasil-sea-games-2025-indonesia-raih-emas-ketiga-dari-cabor-petanque-cxs.webp
Hasil SEA Games 2025: Indonesia Raih Emas Ketiga dari Cabor Petanque
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/jason_donovan.jpg
Perenang Jason Donovan Beri Indonesia Emas ke-5 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement