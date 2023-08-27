Liga 1 2023-2024: Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Akui RANS Nusantara FC Sulit Dikalahkan

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak akui RANS Nusantara FC sulit dikalahkan. Namun, Maung Bandung – julukan Persib – sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Persib Bandung menang berkat gol Frets Butuan pada menit ke-15 yang dilanjutkan oleh gol Marc Klok di menit ke-63. The Prestige Phoenix – julukan RANS – membalas melalui Octavio Alexandre pada menit ke-68.

"Saya rasa ini pertandingan yang sulit seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Karena RANS merupakan tim yang terorganisir dengan baik dan kami menunggu mereka untuk melakukan kesalahan. Kami melakukan serangan balik yang cepat untuk mencetak gol pertama," ungkap Bojan Hodak usai pertandingan.

Pada babak kedua, Persib Bandung bermain terlalu ke dalam, menurut Bojan Hodak. Sang pelatih asal Kroasia pun menyoroti kekurangan timnya yang kurang tenang.

"Setelah kami mencetak gol kedua, kami seharusnya bisa bermain lebih tenang tapi kami harus kecolongan. Tapi pada akhirnya, yang terpenting adalah meraih tiga poin," tegasnya.

Eks pelatih PSM Makassar tersebut mengakui bahwa kemenangan ini membangkitkan kepercayaan diri pemain. Hal ini menjadi modal penting jelang laga sulit kontra Persija Jakarta di pekan depan