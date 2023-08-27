Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Bojan Hodak Usai Marc Klok Cetak Gol dan Assist saat Persib Bandung Gilas RANS Nusantara FC 2-1

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |01:46 WIB
Respons Bojan Hodak Usai Marc Klok Cetak Gol dan Assist saat Persib Bandung Gilas RANS Nusantara FC 2-1
Marc Klok bawa Persib Bandung kalahkan RANS Nusantara FC 2-1 (Foto: Twitter/marcklok10)
A
A
A

RESPONS Bojan Hodak usai Marc Klok cetak gol dan assist saat Persib Bandung gilas RANS Nusantara FC 2-1. Maung Bandung – julukan Persib – sukses melanjutkan tren positifnya ketika berlaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Marc Klok bintangi kemenangan kedua Persib Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak. Gelandang bintang Timnas Indonesia itu mencetak sebuah gol dan sebuah assist untuk Persib.

Persib Bandung

Pada laga pekan lalu kontra PSIS Semarang, Klok juga memborong semua gol dalam kemenangan 2-1. Namun, Bojan Hodak enggan untuk memuji Klok sebagai satu-satunya pemain yang membuat Persib menang karena ini adalah kemenangan tim.

"Saya tidak senang untuk menunjuk satu pemain secara individual. Saya rasa seluruh pemain di pertandingan bermain dengan bagus termasuk yang masuk dari bangku cadangan juga bekerja dengan baik," kata Bojan Hodak usai pertandingan.

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa para pemainnya tampil bagus semua. Dia juga menyoroti penampilan barisan pertahanan.

"Semua bermain dengan bagus dan tidak melihat secara individual, barisan pertahanan kami bermain bagus, dia (Klok) mencetak gol, Frets mencetak gol, tapi yang terpenting adalah kemenangan tim," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654183/hasil-renang-sea-games-2025-jason-donovan-tambah-medali-emas-untuk-indonesia-swp.webp
Hasil Renang SEA Games 2025: Jason Donovan Tambah Medali Emas untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/jason_donovan.jpg
Perenang Jason Donovan Beri Indonesia Emas ke-5 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement