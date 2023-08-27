Respons Bojan Hodak Usai Marc Klok Cetak Gol dan Assist saat Persib Bandung Gilas RANS Nusantara FC 2-1

RESPONS Bojan Hodak usai Marc Klok cetak gol dan assist saat Persib Bandung gilas RANS Nusantara FC 2-1. Maung Bandung – julukan Persib – sukses melanjutkan tren positifnya ketika berlaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Marc Klok bintangi kemenangan kedua Persib Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak. Gelandang bintang Timnas Indonesia itu mencetak sebuah gol dan sebuah assist untuk Persib.

Pada laga pekan lalu kontra PSIS Semarang, Klok juga memborong semua gol dalam kemenangan 2-1. Namun, Bojan Hodak enggan untuk memuji Klok sebagai satu-satunya pemain yang membuat Persib menang karena ini adalah kemenangan tim.

"Saya tidak senang untuk menunjuk satu pemain secara individual. Saya rasa seluruh pemain di pertandingan bermain dengan bagus termasuk yang masuk dari bangku cadangan juga bekerja dengan baik," kata Bojan Hodak usai pertandingan.

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa para pemainnya tampil bagus semua. Dia juga menyoroti penampilan barisan pertahanan.

"Semua bermain dengan bagus dan tidak melihat secara individual, barisan pertahanan kami bermain bagus, dia (Klok) mencetak gol, Frets mencetak gol, tapi yang terpenting adalah kemenangan tim," tegasnya.