AC Milan Dikaitkan dengan Romelu Lukaku, Stefano Pioli Angkat Bicara

Romelu Lukaku turut dikaitkan dengan AC Milan di bursa transfer musim panas 2023. (Foto: Instagram/@romelulukaku)

MILAN – Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, angkat bicara soal timnya yang kini tengah ramai dikaitkan dengan Romelu Lukaku. Dia pun mengaku belum bisa memastikan apakah timnya bakal mendatangkan Romelu Lukaku.

Meski begitu, Pioli memastikan sudah puas dengan skuad AC Milan saat ini. Pioli sendiri sebenarnya lebih senang mendatangkan pemain sebelum kompetisi bergulir karena memudahkan para pemain beradaptasi.

"Sebagai pelatih, saya lebih suka bursa transfer berakhir sebelum musim dimulai," kata Stefano Pioli, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (27/8/2023).

"Saat ini, saya fokus pada pertandingan di Liga," katanya.

Ya, nama AC Milan santer dikaitkan dengan Lukaku karena dikabarkan akan meminjam jasa sang pemain dari Chelsea. Kabar ini beredar menyusul Inter Milan dan Juventus yang sudah undur diri dalam perebutan Lukaku.